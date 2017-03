Rivera se acerca a PSOE y Podemos ante las “excusas de mal pagador” del PP

Ciudadanos se está cansando de las “excusas” que el PP está poniendo a algunas de sus medidas estrellas. El presidente de la formación naranja, Albert Rivera, ha anunciado que la semana que viene su partido se reunirá con responsables del PSOE y de Podemos para abordar la limitación de mandatos, el fin de los aforamientos y la comisión de investigación de la financiación de los populares. Unas medidas ante las que los de Mariano Rajoy se muestran reacios.



Rivera ha advertido al PP en una entrevista en Espejo Público de que “no puede bloquear” la puesta en marcha de estas medidas al carecer de mayoría absoluta, algo de lo que aún “no se ha dado cuenta”. “Lo vamos a articular con Podemos y con el PSOE, que se suma el PP, pues bien”, ha afirmado, según Europa Press.



Asimismo ha descartado que el partido de Pablo Iglesias vaya a poner algún tipo de cortapisa, como imponer un referéndum, a una reforma que acabe con el “privilegio” de los aforamientos, sino que podría ser una “reforma exprés de consenso absoluto”.



Para Rivera el PP recurre a “excusas de mal pagador” para no impulsar ya todas estas medidas y ha dicho que no comparte la tesis de los populares de que no pueda haber varias comisiones de investigación trabajando a la vez. “Qué culpa tengo yo de que ustedes hayan robado mucho o gestionado mal la policía”, ha destacado.