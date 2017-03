Venezuela y la URSS copan la mitad de las intervenciones de Percival Manglano

El concejal del Partido Popular del Ayuntamiento de Madrid, Percival Peter Manglano Albácar, ha adquirido una fama municipal – y tuitera – al alcance de muy pocos ediles, sobre todo teniendo en cuenta que el PP es el principal partido de la oposición, y su máximo referente es Esperanza Aguirre.



Sin embargo, el señor Manglano se ha hecho un hueco dentro del ecosistema político y mediático de la capital de España. Posiblemente porque sus intervenciones plenarias han despertado la admiración, la indignación o la sorpresa de quienes le observan.



Sorpresa porque, a pesar de tratarse del Ayuntamiento de Madrid, el 50% de sus intervenciones plenarias en este 2017 han versado sobre cuestiones relativamente ajenas a la ciudad. Principalmente sobre Venezuela y la Unión Soviética.



Son datos recogidos en la página web oficial del consistorio, donde analizados los plenos ordinarios y extraordinarios celebrados en 2017 se revela que el señor Percival Manglano ha intervenido en cinco de ellos. En tres de esos cinco plenos, el concejal del Partido Popular ha dedicado parte de su tiempo a asuntos ajenos al funcionamiento de Madrid.



Por ejemplo, el día 23 de enero, Percival Manglano empleó – exclusivamente – su turno de palabra para pedir al delegado de Hacienda,, que rectificase unas palabras dedicadas por a lade 1917. Manglano acabó esa ‘aclamada’ intervención entre interrogantes como el siguiente: “¿cómo va usted a traer empresas del brexit a Madrid si su referente político es la Revolución Bolchevique?”.En ese caso, el concejal del PP acabó mencionando el nombre de la ciudad que representa. Una semana más tarde, el día 30 de enero, y a colación de su inquietud por los criterios que había seguido el Ayuntamiento para contratar a doñacomo personal eventual del consistorio, Manglano acabó recurriendo a la figura depara tratar de desprestigiar el trabajo de Ahora Madrid.“Y segundo, señor García Castaño, no me hable usted de saqueos, porque le recuerdo que la hija de Chávez es la mujer más rica de Latinoamérica, con 4.000 millones de euros, o sea, que para saqueos a los que han asesorado ustedes”, sentenció.El quinto y último día que ha intervenido, hasta el momento, el señor Percival Manglano en este 2017 fue el pasado martes 28 de febrero. En el pleno realizado en el Ayuntamiento, el concejal del Partido Popular solicitó al equipo de Manuela Carmena y a todo el conjunto de concejales un acuerdo para “exigir a las autoridades venezolanas la inmediata liberación dey todos los demás presos políticos actualmente encarcelados en, y que se adopten las demás medidas que contiene la iniciativa”.Una proposición legítima pero que sorprende a varios militantes de Ahora Madrid, que consideran que “para estar muy preocupado por Madrid no hace más que hablar de Venezuela o Corea del Norte o Stalin”.