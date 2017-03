El PP espera que Ciudadanos se 'olvide' del presidente de Murcia en la revisión de su pacto

El PP no quiera hablar del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, citado a declarar el lunes como imputado por el caso Auditorio, en la reunión que esta tarde mantendrá con Ciudadanos para pasar revista a su acuerdo de investidura. Y es que, este asunto “nada tiene que ver”, según los populares, con el pacto por el que Mariano Rajoy fue investido presidente del Gobierno.



Así lo ha señalado el coordinador y responsable de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, en una entrevista en RNE en la que ha asegurado que “espera” que Ciudadanos no saque la imputación de Sánchez en su cita de esta tarde. “Espero que no”, ha respondido Maillo preguntado al respecto.



“Tenemos muy claro que el caso del presidente del Murcia no depende del pacto nacional”, ha dicho el coordinador del PP, que ha recordado que se trata de un acuerdo de investidura y no de los pactos autonómicos que se firmaron con anterioridad en varias comunidades para acceder a los diferentes ejecutivos. “Nada tiene que ver el asunto del presidente de Murcia con el acuerdo nacional”, ha reiterado Maillo después de que ayer la portavoz de la formación morada, Inés Arrimadas, admitiera que su partido no pone “ningún plazo” para que dimita Pedro Antonio Sánchez.



Respecto a la mencionada reunión para examinar el pacto de investidura que firmaron los dos partidos en agosto, Fernando Martínez-Maillo ha explicado que la intención de los populares es cumplir el acuerdo con los de Albert Rivera, pero “hay que hacerlo legalmente y constitucionalmente”. Asimismo, ha sostenido que algunas de las medidas acordadas “exigen que se incorporen otros partidos para poder aprobarlos”. En concreto, ha apuntado al PSOE.