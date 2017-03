El PSOE no apoyará la reforma de la estiba del PP

El portavoz de la Gestora socialista, Mario Jiménez, ha afirmado hoy que el PSOE no apoyará la convalidación del real decreto de reforma del sector de la estiba y ha augurado que el texto “va a tener dificultades de tramitación en las Cortes”.



“En estos términos, evidentemente (con el PSOE) no pueden contar”, ha dicho en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que también ha precisado que no ha habido ninguna conversación sobre este asunto entre el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y el presidente de la Gestora, Javier Fernández.



Además de recalcar que lo lógico habría sido llegar primero a un acuerdo con trabajadores y patronal y regularlo después, ha defendido que la liberalización del sector “no puede ser a costa de las condiciones laborales de los trabajadores” y que “hay que respetar los derechos adquiridos”.



Según su análisis, la directiva europea habla de “entrada y salida de esa actividad" pero hay que exigir que se mantengan "las condiciones de los trabajadores que están hoy” y el Gobierno está “despreciando esta cuestión”.