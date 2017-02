La Justicia madrileña da nuevas esperanzas para salvar las Cocheras de Cuatro Caminos

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite el recurso interpuesto por Madrid Ciudadanía y Patrimonio (MCyP) contra la desestimación de proteger las Cocheras Históricas de Metro como Bien de Interés Cultural (BIC), figura que garantizaría la preservación y recuperación de este Patrimonio Industrial único.



El TSJM -mediante decreto de 21 de febrero de 2017, comunicado ayer a MCyP- admite a trámite el recurso contencioso-administrativo, interpuesto por esta organización contra la desestimación resuelta el pasado 12 de septiembre por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid para incoar las Cocheras como BIC.



Esta asociación que defiende el patrimonio histórico, artístico, cultural, social y natural de la Comunidad de Madrid recuerda que “la figura de Bien de Interés Cultural no es sólo un reconocimiento estético, es una herramienta de protección, y en el pasado fue empleada para defender activamente Patrimonio Histórico amenazado, por ejemplo para salvar el Palacio de Gamazo -del arquitecto Ricardo Velázquez Bosco- cuando se había comenzado la demolición.



Y también pone sobre la mesa su argumento de que “los valores culturales trascienden los puramente artísticos, y así hoy en día se concibe también el Patrimonio Industrial, el Inmaterial o el Paisaje Cultural. De todos ellos participa de alguna forma las Cocheras.



Hay que recordar que MCyP y la plataforma Salvemos Cuatro Caminos decidieron recurrir a la justicia tras conocer por medio de una resolución de la Directora General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, Paloma Sobrini, de la desestimación de la solicitud para incoar expediente de Bien de Interés Cultural a las Cocheras Históricas de Metro de Madrid, instada en febrero pasado, ya que estos colectivos consideran “insuficientes los argumentos expuestos por esa Dirección General”.



MCyP cuestiona la resolución de la Comunidad de Madrid “entre otras cosas, porque fundamentan la resolución en negar la autoría de Antonio Palacios y otorgársela en exclusiva al ingeniero José Valentí de Dorda, firmante de algunos de los planos de las Cocheras. Sin embargo, nuestra asociación siempre sostuvo que era una obra de autoría conjunta, y sin negar la participación de Dorda, atribuimos gran parte de la composición general a Antonio Palacios, quien fuera el arquitecto de la Compañía, así como otros ingenieros de igual importancia”.



Desde MCyP y Salvemos Cuatro Caminos consideran que la Dirección General de Patrimonio debe anteponer siempre el interés general al particular y por tanto tener como finalidad última la protección del Patrimonio Histórico Español por encima de todo, dado su carácter de unicidad, y de irreversibilidad en el caso de ser destruido.



Y recalcan que llevan “meses insistiendo en la posibilidad de compatibilizar la conservación de la parte más importante de las Cocheras y Talleres, con un desarrollo de planeamiento urbanístico más sensible hacia las preexistencias y que otorgan al lugar un valor propio, al ser éste complejo el origen de toda la red de Metro (de casi 300 km) y del barrio de Cuatro Caminos, que se configuró a partir de este hito a principios de los años 20