Vara recuerda las 'purgas' de Sánchez cuando era líder del PSOE

El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reprochado al exsecretario general del PSOE Pedro Sánchez las 'purgas' que llevó a cabo durante su etapa al frente del partido. “Durante los dos años y medio en los que ha sido secretario general se ha laminado al discrepante”, ha asegurado el socialista extremeño, que discrepa abiertamente con el que fuera su jefe de filas.



Vara ha acusado a Sánchez en la Cope de haber perseguido de los críticos con su gestión cuando era secretario general. “El 1 de octubre no fue el día en que se produjo una fractura, ya existía”, ha señalado el presidente de Extremadura en referencia al Comité Federal que supuso la marcha de Sánchez y la creación de una gestora. Según él, “hubo una laminación en Madrid, Castilla y León y Galicia de muchos compañeros que por no estar de acuerdo fueron apartados de la vida pública”.



Para el barón socialista lo que tuvo lugar “en los últimos dos años y medio no es mi modelo de partido”. Y es que, según ha explicado, “soy del PSOE de Felipe y de Alfonso, del PSOE de Zapatero y Rubalcaba”. De aquellos “que nunca tuvieron que estar diciendo todos los días que eran muy de izquierdas, porque eran gente progresista que estaban al servicio del interés general, que pusieron los intereses de España por delante de los personales”



“Soy de los que en el PSOE ha dicho repetidamente que tenemos que estar donde más gente haya”, ya que “si nos ha ido bien a lo largo de la historia siendo un partido de una izquierda transformadora, reformista, moderada, por qué vamos a movernos de ese espacio”. Para Vara “es un error estratégico evidente” pelear con otros partidos de izquierdas por “ese espacio” mientras el PP sigue en el poder.



En cuanto al proyecto político presentado este lunes por Sánchez, el presidente extremeño ha reconocido que discrepa. En concreto, respecto al modelo de país. “Mi país no es un estado plurinacional compuesto por 17 trozos”, ha dicho Vara, sino que “España es algo mas que la suma de sus partes”.



Asimismo ha comprendido la decisión de la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, de no anunciar aún su candidatura a las primarias del PSOE, ya que es una “presidenta de una comunidad autónoma”, aunque no tiene dudas de que al final se presentará.