Mensaje de Susana Díaz a Pedro Sánchez: “En el PSOE todos somos de izquierdas”

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha lanzado una advertencia al exsecretario general del PSOE Pedro Sánchez. “No voy a permitir que nadie nunca haga divisiones y enfrente a socialistas de un lado o de otro, que diga que somos de izquierda o de derecha, de arriba o de abajo”. Y es que, según ha remarcado, “en el PSOE todos somos socialistas y todos somos de izquierdas”.



“Ese tipo de debates maniqueos no caben entre nosotros”, ha continuado la responsable de la Junta y líder de los socialistas andaluces en una entrevista en Canal Sur Radio preguntada por Sánchez, que el pasado lunes presentó en Madrid un proyecto político para un PSOE más de izquierdas.



Díaz ha censurado el debate sobre si hay dirigentes del partido de derechas, de centro o de izquierda y ha afirmado que “jamás” hablará mal de un compañero de filas. “Nosotros somos socialistas, orgullosos de nuestro partido, de lo que ha hecho por este país y de lo que está en condiciones de volver a hacer, y todos los demás debates no caben en un partido como el nuestro”, ha destacado.



Asimismo ha querido mantener el misterio sobre si se presentará o no a las primarias a la Secretaría General del PSOE, algo que ya ha hecho el mencionado Pedro Sánchez, así como el exlehendakari Patxi López. “Me parecería feo que en pleno 28F (Día de Andalucía) me dedicara a hablar de mí misma”, ha dicho Susana Díaz, que ha defendido que “nadie” debería aprovechar esta celebración “para hablar de sí mismo y de su partido”. “No me parece correcto”, ha señalado.



Eso sí, ha aprovechado esta entrevista para recordar que Sánchez llevó al Partido Socialistas a las dos derrotas más importantes que ha tenido la formación del puño y la rosa en su historia. Unos fracasos a los que ha culpado de la actual división que existe en el PSOE. “Los partidos se suelen dividir cuando pierden y estamos como estamos porque hemos tenido dos derrotas fuertes”, ha sostenido Díaz.