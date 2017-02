Anticorrupción pide 200.000 euros de fianza a Urdangarin para evitar la cárcel

El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach ha pedido este jueves prisión eludible bajo fianza de 200.000 euros para el esposo de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin. En cuanto a su ex socio, Diego Torres, la cifra es mucho menor. En concreto, la mitad. Eludiría la prisión con el pago de 100.000 euros.



Así lo ha solicitado el fiscal en la vista de medidas cautelares celebrada en la Audiencia de Palma tras conocerse la sentencia del caso Nóos, según Europa Press. Pedro Horrach no ha pedido la retirada de los pasaportes al entender que no existe riesgo de fuga.



La vista en la Audiencia Provincial de Palma que debe resolver si se toman medidas cautelares contra el que fuera duque de Palma y su ex socio ha terminado tras una media hora de duración.



Urdangarin está condenado a seis años y tres meses de cárcel mientras que Diego Torres a ocho años y seis meses por distintos delitos de corrupción y fraude fiscal.