Afines a Pedro Sánchez temen 'juego sucio' en las primarias del PSOE

El exsecretario general del PSOE Pedro Sánchez ha logrado varias cosas con la presentación de su proyecto político este lunes en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Además de poner sobre la mesa la necesidad de un PSOE más a la izquierda que combata al neoliberalismo, el socialista ha conseguido poner de los nervios a los partidarios de Susana Díaz y de Patxi López, que no han tardado en salir en tromba en su contra. Unos ataques que han provocado que los afines al que fuera líder de los socialistas teman que haya 'juego sucio' en las primarias.



Sánchez no estaba muerto, tal y como proclamaban muchos en las filas del PSOE. El socialista está más vivo que nunca. Y eso se nota en el cabreo que ha provocado en el entorno de la presidenta de la Junta de Andalucía y del exlehendakari. Tal y como ya publicó ElBoletín.com el pasado martes, reconocidos 'susanistas' como el presidente de Aragón, Javier Lambán, no ha dudado en arremeter contra él por mostrar “una versión absolutamente roja y radicalizada”.



Aquí no ha quedado la cosa. Este miércoles el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha sostenido que para gobernar España “no puedes reiventarla ni ponerla patas arriba” por “ganar cuatro votos en el PSC o en otros partidos” y ha destacado que su objetivo es que “el PSOE no termine siendo una sucursal de Podemos”. Incluso, según Europa Press, ha advertido de que una victoria de Sánchez en las primarias sumiría a los socialistas “en una etapa de incertidumbre”.



Y es que Page se ha posicionado “en contra de dar bandazos ideológicos o identitarios”, ya que “si se quiere gobernar España, no se puede ni dudar de lo que es España ni lo que es el PSOE, ni hacer un proyecto de saldos”.



El alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, se ha sumado a estas críticas y ha recordado en La Sexta que el PSOE “es la socialdemocracia, no la izquierda”. “Nosotros no somos ni Izquierda Unida, ni los trotskistas ni los anticapitalistas”, ha asegurado el regidor gallego, que ha señalado que “estrechar el punto de mira del Partido Socialista supone pelear por el segmento del segundo o el tercer partido de España”, según recoge Europa Press.



Todas estas críticas dan alas a Pedro Sánchez, han afirmado reconocidos dirigentes de su entorno a ElBoletín.com, que explican que esto pone de manifiesto que el exsecretario general ha dado en la diana. “Están nerviosos”, han dicho estos 'sanchistas', que han alertado sobre la posibilidad de que las primarias no sean un procedimiento todo lo limpio que se espera. “Veremos si el proceso no se vuelve turbio”, han manifestado estos socialistas ante la posibilidad de que la gestora del partido se olvide de la necesaria neutralidad y 'meta mano' en esta carrera por el liderazgo.



Los afines a Sánchez no explican el posible 'juego suicio' que podría llevar a cabo la dirección del PSOE, pero sí que remarcan que aún hay muchos detalles por concretar en torno a las primarias. Entre ellos la propia fecha. Aún no se ha concretado el día de las primarias y únicamente se conoce que serían en mayo. También falta por saber el censo de militantes que podrán ejercer el voto, así como los términos de la campaña.



Lagunas en torno a la elección del nuevo líder del partido que han despertado ciertos recelos en el entorno de Sánchez, que no esconde su alegría por la respuesta de los partidarios de Díaz y de López. “Y esto solo ha empezado”, destacan.