“Cierre de camas”, “falta de plantilla” y “privatizaciones”: los problemas del Hospital de la Princesa

El Hospital de la Princesa ha pasado a examen. Y en la evaluación, el suspenso del sindicato MATS está muy presente. La organización ha alertado de los problemas que ha detectado en el centro hospitalario donde el “cierre de camas”, la “falta de plantilla” y las “privatizaciones” aparecen de lleno como causas.



“Hay razones de carácter más general y otras más específicas”, matizan. Y entre las primeras, la “baja inversión sanitaria -en comparación con otras CCAA-“ y “que se siguen transfiriendo cantidades al alza de fondos públicos a entidades privadas” resurgen con fuerza en la crítica de la organización. Pero MATS también ha puesto la mirada en los puntos débiles concretos que presencian en el hospital.



“Aunque oficialmente figuren 564 camas para el Hospital de la Princesa en el 2015, actualmente hay disponibles solamente 427, de las cuales unas están reservadas para situaciones especiales lógicamente, pero otras aparecen y desaparecen según los llamados picos estacionarios”, critican. Unas camas intermitentes que, según MATS, por ejemplo se sufre con el cierre de plantas como “la ocho del sector tres” que cuenta con “16 camas” o la “planta 5 sector 3 (16) y la planta 7 sector 2 (14)”. De esta manera, en total, el cálculo sube a “46 camas más cerradas”, lo que, sumado a la “falta de personal es lo que provoca el colapso en las urgencias”, como se ha sufrido en este invierno con la llegada de la gripe.



Pero las imágenes que denuncia la organización respecto a este centro madrileño no se quedan ahí. “Otro capítulo es el de las derivaciones”, reprocha MATS en un comunicado. Y es que ponen el foco en que “actualmente se siguen derivando pruebas, consultas y cirugías”. “Por ejemplo: Ecografías un 153,79 por 1000. Rayos X simples un 587,14 por 1000. Tomografías computarizadas un 112,45 por 1000”, contabiliza el sindicato de trabajadores de la sanidad madrileña.



Una serie de privatizaciones que no se queda únicamente en servicios sanitarios: las no sanitarios “también han dañado la calidad asistencial”. Y en ese momento, la situación de los “servicios de limpieza” aparece en la mente de la organización. “Empresas como Clece despidieron a un 30% de empleadas afectando gravemente a la limpieza del edificio, los quirófanos y las habitaciones con pacientes”, critica el movimiento asambleario.



Por todo ello, MATS marca como necesaria la apuesta por el Hospital de la Princesa dotándolo de “más presupuesto público, más inversión y cero transferencia a la sanidad privada”. Una receta que lanza el sindicato a la Comunidad de Madrid donde “aumentar la plantilla”, evitar el cierre de camas, “abrir el hospital en turno de tarde (con nuevos contratos) para la realización de todo tipo de pruebas diagnósticas, quirúrgicas y consultas” y “contratar a personal suficiente de mantenimiento a cargo de la plantilla orgánica del hospital para evitar los accidentes que se han venido produciendo” se hace para el sindicato indispensable.