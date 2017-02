Los maquinistas convocan paros en el Metro de Madrid desde este viernes

El Sindicato Colectivo de Maquinistas de Metro de Madrid (SCMM) ha convocado paros parciales en el suburbano madrileño para el viernes 24 de febrero y el lunes 27, así como paros “todos los viernes” de forma indefinida a partir de estas fechas, unos paros que se realizarán en horario de 6:05 a 8:40, por la mañana y por las tardes de 13:20 a 16:25 y de 17:00 a 19:55.



El sindicato explica en un comunicado que convoca estas jornadas de protesta para que se reconozca a “los cerca de 1.900 maquinistas que componen el colectivo, su categoría “Maquinistas de Tracción Eléctrica”, ya que “hasta ahora tan sólo se les ha otorgado el nombre, pero no el reconocimiento expreso ante la Seguridad Social. Y explica que por el momento, los maquinistas de Medro de Madrid “están catalogados de personal no cualificado a pesar de exigir una titulación y formación específica, aprobar un examen a nivel de la Comunidad de Madrid y de desempeñar una tarea de alta responsabilidad”.



Y se queja de que “ya son muchos los trabajadores jubilados o reubicados por enfermedades derivadas de la contaminación acústica, electromagnética, factores psicosomáticos, psicosociales” que no son acreditadas por la Seguridad Social al no poseer ese reconocimiento.



El sindicato pide disculpas por las molestias que los paros puedan ocasionar a los madrileños a los que quiere dejar claro que los maquinistas no reclaman “mayor remuneración, ni más días de vacaciones, al tiempo que denuncia los “servicios mínimos abusivos establecidos por empresa Metro de Madrid, a la que acusa de distribuir “más trenes en las zonas de más afluencia dejando parcialmente a la deriva a aquellos que vivan en la periferia, haciendo distinciones entre los ciudadanos de la Comunidad de Madrid”.