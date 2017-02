“España es una gran nación”: la respuesta de Rajoy a Iglesias por los casos de corrupción

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha llevado al Congreso la lista de casos de corrupción que han salpicado al PP en los últimos años. Casos como el Gürtel, Bárcenas, Acuamed, Púnica o Brugal, entre otros. Sin olvidar el relacionado con el exministro José Manuel Soria. “Agotaría la intervención nombrando casos aislados”, ha afirmado el líder de la formación morada, que ha preguntado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “con cuántos casos aislados la corrupción deja de ser aislada”. Una cuestión ante la que el líder del PP ha respondido que “España es una gran nación”.



“Soy persona de natural optimista, en el día de hoy me he pasado porque pretender hablar con usted de medidas para resolver los problemas es complicado”, ha afirmado el jefe del Ejecutivo, que ha reprochado a Iglesias que “su intervención no ha aportado ni una sola idea para intentar que este problema (la corrupción) deje de serlo”. “Ha venido a lo que ha venido”, ha señalado Rajoy, que ha dicho que el secretario general de Podemos “es parte, juez, fiscal y venía con la sentencia dictada” en torno a Soria. “Menos mal que no es Robespierre ni esto es la Convención porque tendríamos un problema”.



Para Rajoy Iglesias “ni tiene opinión ponderada ni pretende tenerla” y ve a España de “manera diferente” a la suya. “Tenemos nuestros problemas y nuestras dificultades, pero España es una gran nación, es un país en la que hay muchas cosas van bien”, ha sostenido el presidente del Gobierno, que ha insistido en que “la inmensa mayoría de los que nos dedicamos a la política somos personas que cumplimos con dignidad nuestro trabajo”, y “lo que tiene que plantearse usted es si también lo hace”.



Incluso, le ha pedido no “minimizar” ni “magnificar” este problema, ya que hay miles de personas que se dedican a la política que hacen “muy bien” y “no merecen vivir bajo sospecha”. “Ni minimicemos ni magnifiquemos el problema. De lo que se trata es de abordarlo y tomar decisiones para que esto no vuelva a ocurrir en el futuro”, ha insistido Rajoy.



Previamente Pablo Iglesias ha recordado que “su amigo” el exministro de Industria José Manuel Soria “mintió en esta Cámara y a los españoles diciendo que el hotelito en Punta Cana se lo pagaba de su dinero” y llamó “delincuentes a los periodistas”. “¿Quién es hoy el delincuente?”, se ha preguntado el líder de Podemos, que ha pedido al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que ordene al Fiscal que investigue las estancias de Soria “porque a lo mejor estamos ante un delito de cohecho”. Algo ante lo que Rajoy ha respondido con sus mencionadas palabras sobre la “gran nación” que es España.