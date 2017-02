Pedro Sánchez, un 'rojo peligroso' para los partidarios de Susana Díaz

La apuesta de Pedro Sánchez por una alianza con Podemos y un Estado plurinacional realizada ayer en Madrid no ha gustado nada a los partidarios en las filas del PSOE de que Susana Díaz sea la proxíma secretaria general del partido. Tal es así que reconocidos 'susanistas' han cargado contra el que fuera líder de los socialistas por sacar su lado más 'rojo'.



El presidente de Aragón y líder del PSOE de esta región, Javier Lambán, al que muchos recuerdan por decir que “los dioses del socialismo” protegen a Díaz, ha afirmado que “este lunes vimos una versión de Pedro Sánchez absolutamente roja y radicalizada como no lo habíamos conocido jamás”.



Para el socialista aragonés “es un error” que el PSOE defina su futuro en relación a otras fuerzas y ha defendido, según recoge Europa Press, que el partido debe “volver a ocupar” su espacio ideológico y cultural para ganar las elecciones al PP. “Cada cual con su pan se lo coma”, ha avisado Lambán, quien ha apostado por un PSOE que sea “garante” de la cohesión nacional, de la unidad de España como valor “sinónimo de solidaridad entre las comunidades” y “que no tenga complejos” ante ninguna fuerza, que “se decida” a ocupar el espacio de centro izquierda constitucionalista y europeísta.



En su opinión, el Partido Socialista debe ser un “factor de cohesión nacional” y ha destacado que es “envidiable” la capacidad de Sánchez para “ir cambiando de posiciones”, ya que ha recordado el pacto que el exsecretario general firmó con Ciudadanos en el que se proclamaba la unidad nacional como un bien político a preservar “y se rechazaba cualquier tipo de plurinacionalidad”.



El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid Antonio Miguel Carmona, afín a la presidenta andaluza, también ha arremetido contra el que fuera su jefe de filas. “El exsecretario general del PSOE, tras pactar con Ciudadanos, propone ahora montar un Frente Popular. Yo propongo más PSOE”, señaló anoche en un comentario en su cuenta de Twitter.





El exsecretario general del PSOE, tras pactar con C's, propone ahora montar un Frente Popular. Yo propongo más @PSOE — AntonioMiguelCarmona (@AntonioMiguelC) 20 de febrero de 2017

El exalcalde de San Sebastián y diputado socialistaha ironizado sobre las críticas de Lambán y Carmona a Sánchez. “Ayyy qué tropa!”, ha escrito en su perfil de esta red social.