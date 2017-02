Estibadores de todo el mundo se solidarizan con sus compañeros españoles

Estibadores de todo el mundo se han juntado este martes en el Puerto de Algeciras para solidarizarse con sus compañeros españoles. En una concentración organizada por el Consejo Internacional de Estibadores (IDC), trabajadores portuarios de los cinco continentes han roto varias lanzas en favor de los estibadores españoles.



Una cita reivindicativa que coincide con el reinicio de las negociaciones, esta vez a dos bandas entre la patronal y los sindicatos de los trabajadores. Con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social como mediador, las dos partes principales del conflicto negocian aspectos ajenos al decreto que tiene previsto aprobar el Gobierno este viernes.





@ IDC ZCO Working Group Meeting

We will never walk alone again! #NiUnPasoAtras! @IDC_Dockers @SoyCoordinadora pic.twitter.com/hDDyoq0Cf3