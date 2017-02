Cospedal no quiere perder poder y se presenta para seguir liderando el PP de Castilla-La Mancha

María Dolores de Cospedal no quiere renunciar a la presidenta del PP de Castilla-La Mancha y ha anunciado este martes su candidatura para repetir en el cargo en el congreso regional que los populares celebrarán el 18 de marzo. “Creo humildemente que así lo quiere mi partido en Castilla-La Mancha, es lo que he percibido tras muchas conversaciones”, ha asegurado la también ministra de Defensa.



Lejos de dejar alguna de sus responsabilidades Cospedal quiere mantener su actual poder. Además de liderar el partido en la región manchega, es titular de Defensa y secretaria general del PP nacional. Estos tres cargos ya pasaron 'factura' a la popular en el pasado Congreso Nacional con la conocida como enmienda anti-Cospedal, que se rechazó por apenas 25 votos.



La ministra ha aprovechado la reunión del Comité de Dirección del PP en Castilla-La Mancha para explicar que ha tomado esta decisión tras hablar “con muchas personas, muchos de los cuales no tienen cargos, algunos están aquí, muchos afiliados del partido, muchos compañeros de partido casi todos de Castilla-La Mancha, pero también de fuera”, según EFE.



“Hay algunos que hablan de cargos, para mí es una responsabilidad”, ha sostenido la secretaria general del Partido Popular que lleva en la Presidencia del partido en Castilla-La Mancha desde 2006.