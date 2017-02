Sánchez exhibe el respaldo de las bases en la puesta de largo de su proyecto

El exsecretario general del PSOE Pedro Sánchez tomó este lunes Madrid. Y lo hizo como si fuera toda una estrella de rock. “¡Buenas noches, Madrid!”, dijo Odón Elorza, que hizo de telonero, a las más de 500 personas que llenaban el Teatro Fernando de Rojas en el Círculo de Bellas Artes de la capital. Un espacio que se quedó pequeño. Varios centenares tuvieron que seguir el acto desde el hall por una pantalla gigante mientras que muchos se quedaron sin poder entrar. Y es que había ganas de escuchar y ver a Sánchez en Madrid.



Una hora antes de que arrancase cientos de personas se agolpaba en la calle en una cola que daba la vuelta y llegaba hasta el Ministerio de Educación. La gente quería ver a su ídolo, que por fin pisaba Madrid. Los besos, los abrazos y los ‘selfies’ se sucedieron tras el acto con un Sánchez entregado a los suyos más que nunca. Unos militantes a los que presentó su proyecto político.



Con la canción 'Color Esperanza' de Diego Torres sonando y con gritos de “no es no” Pedro Sánchez hizo su entrada en el Teatro Fernando de Rojas arropado por diputados como Zaida Cantera, Margarita Robles, Susana Sumelzo o Adriana Lastra, así como las exministras Beatriz Corredor y Cristina Narbona. Esta última, junto con Robles y Manuel Escudero y José Félix Tezanos, fueron los escuderos del exsecretario general en la presentación de un documento de 33 páginas que no es para “ganar las primarias, sino para ganar el futuro de los españoles”.



Sánchez no es el mismo que hace dos años y medio, cuando se alzó con la Secretaría General del PSOE, ni el mismo que cuando tuvo que renunciar al cargo en el convulso Comité del 1 de octubre, reconoció él mismo. Ahora es otra persona. “Creo saber humildemente lo que necesitan el PSOE y la izquierda para renacer y volver a ser la alternativa frente a la derecha”, afirmó el socialista, que enarbola la bandera de la izquierda con un programa que busca que el PSOE “vuelva a ser el partido de la izquierda de este país”.



Para ello defendió “una gran alianza de fuerzas de izquierdas”, en clara referencia a Podemos, ya que admitió que “las grandes transformaciones no podemos hacerlas solos”. Eso sí, con un PSOE que “debe ser un partido autónomo de las injerencias de poderes económicos que no responden a los ciudadanos”.



Asimismo dejó bien claro quién es el adversario político de los socialistas: “el capitalismo neoliberal”. Las referencias a las bases se sucedieron a lo largo de la hora y media de este acto en el que el exdiputado lanzó un mensaje a la gestora. En concreto, exigió que los mandatos de este órgano, que actualmente tiene las riendas del partido, no duren más de 90 días.



Pedro Sánchez está lanzado a la reconquista del poder y ayer hizo toda una demostración de fuerzas para aquellos que en las filas del PSOE creen que su tren ya pasó. Y sin líderes de renombre. Todo un mensaje para la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, que sigue sin dar el paso.