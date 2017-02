Pedro Sánchez presentará en Madrid su proyecto para un PSOE “de izquierdas”

El exsecretario general del PSOE Pedro Sánchez presentará el lunes 20 de febrero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid un documento político titulado 'Somos Socialistas' en el que aboga por un partido “autónomo, de izquierdas, coherente y creíble”. En las 40 páginas de este texto se incide en la necesidad de un giro a la izquierda y se abre el debate sobre el papel de la socialdemocracia en el siglo XXI. Ex ministros del PSOE han colaborado en este documento.



Pedro Sánchez da un paso más en su carrera hacia la Secretaría General. Mientras que Eduardo Madina y José Carlos Díez encabezan, por orden de Ferraz, los trabajos de las ponencias del partido para el Congreso de junio, el exlíder de los socialistas ha plasmado en papel los ejes sobre los que, en su opinión, debe girar el PSOE que salga del cónclave previsto para antes del verano. Y lo ha hecho con ayuda de reconocidos nombres en la 'familia' socialista.



Según han afirmado a ElBoletín.com dirigentes del entorno de Sánchez, el exalcalde de San Sebastian y diputado Odón Elorza; el director de la revista Temas, José Félix Tezanos; y el que fuera coordinador del Programa 2000 del PSOE Manuel Escudero han puesto su sello en este documento. A ellos hay que sumar la colaboración de los exministros José Borrell y Cristina Narbona. La juez y diputada independiente Margarita Robles, también ha puesto su granito de arena en este texto, según las mencionadas fuentes.



Muchos de estos ellos estarán presentes la tarde del lunes en la presentación oficial de este documento en un acto con el que los 'sanchistas' también buscan mostrar el poder de convocatoria que tiene Sánchez en la capital de España tras el mítin con alcaldes de Susana Díaz. Con todas las vistas puestas en los congresos de Podemos y del PP la presidenta de la Junta de Andalucía se di un baño de multitudes el pasado fin de semana en Madrid de la mano del presidente de la FEMP y regidor de Vigo, Abel Caballero, que organizó un evento con más de 3.000, de las que 1.000 eran alcaldes.



Este mítin en el pabellón de la Fundación ONCE, en el que Díaz aseguró que “tengo fuerzas, estoy animada y me encanta ganar”, provocó un nuevo rifirrafe con los 'sanchistas', que denunciaron la existencia de “llamadas” e “insinuaciones” para que militantes y cargos del partido acudieran a este acto municipalista.



Dejando de lado esta disputa y retomando el asunto de las ideas, Sánchez ha ido desvelando en las últimas semanas algún que otro detalle sobre su proyecto para el PSOE. De esta manera colgó en Twitter los 10 principios básicos de su programa para el partido. Para el exsecretario general la formación del puño y la rosa debe ser “autónomo, libre de injerencias”, “que sea la fuerza del cambio de España”, “de izquierdas”, “plural y diverso, de liderazgos compartidos” y “coherente y creíble”.



Asimismo, tiene que ser “la fuerza que vertebra España”, así como “feminista y ecologista, federalista y laico, que impulse la educación y la cultura y reivindique a Memoria Histórica”. Para terminar con estas “ideas”, Sánchez defiende un PSOE “donde la militancia decida”, “el partido de los jóvenes” y “unido”.