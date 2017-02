Rifirrafe entre Iglesias y Villalobos por la comparecencia de Linde en el Congreso

Enfrentamiento entre el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y la presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, la Celia Villalobos, a raíz de la comparecencia del gobernador del Banco de España, Luis María Linde, en esta comisión. El líder de la formación morada apenas ha podido iniciar su intervención antes de que la popular le haya frenado en seco, lo que ha provocado un rifirrafe de unos minutos.



Iglesias comenzaba su intervención recordando a Linde que su comparecencia se producía “en un momento complicado para la imagen” del Banco de España, cuando Villalobos ha salido al paso para recordarle que “esta es la comisión del examen del Pacto de Toledo”, por lo que “no le voy a autorizar, ni a usted ni a ningún otro” salirse de este asunto.



“Aquí venimos a hablar de pensiones”, ha apuntado la presidenta de la comisión, que ha añadido que para otros asuntos el foro disponible es la Comisión de Economía. Iglesias no se ha echado atrás, y tras agradecer la aclaración a Villalobos, ha aducido a su “libertad de expresión” a la hora de hacer sus preguntas a Linde. “Usted no decide como introduzco yo mis preguntas sobre pensiones”, ha recordado.



“Estoy aplicando el reglamento, no coartando su libertad de expresión”, ha respondido Villalobos, que aunque ha reconocido que comprende que “hay situaciones externas”, estas no se tratan en esta comisión.



Iglesias ha reflexionado que la actitud de Villalobos “no es la más sensata ni la más adecuada y da una pésima imagen de usted y de su partido”. “Respeto lo que piense de mí y espero que usted respete lo que yo pienso de usted” ha zanjado la política del PP, antes de que el líder de Podemos haya puesto fin al enfrentamiento: “hablemos de pensiones, Miguel Ángel Fernández Ordóñez tiene una pensión de 264.000 euros, 11.000 euros al mes durante dos años”.