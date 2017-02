Aparece (meses después) el libro de contabilidad del Campus de la Justicia

El portavoz de la comisión de la Deuda de la Asamblea de Madrid, Eduardo Gutiérrez, diputado de Podemos, solicitó hace unos meses al gobierno regional la cuentas generales del Campus de la Justicia, el macroproyecto que aspiraba a reunir en un solo espacio a todas las sedes judiciales de Madrid.



Aquel proyecto acabó frustrado antes de nacer, pero con una deuda de 105 millones de euros para la Administración. Contratos adjudicados sin concursos, facturas sin justificar, gastos desorbitados en asuntos superfluos o la acumulación de cargos fueron algunas de las ocurrencias presuntamente perpetradas por los responsables de aquella ciudad de la justicia.



Durante meses, el Gobierno de Cristina Cifuentes ha asegurado no tener el libro de contabilidad del Campus de la Justicia solicitado por el diputado de Podemos. Sin embargo, este lunes apareció finalmente dentro de una aplicación del ordenador de la empresa externa que llevaba las cuentas de dicho proyecto urbanístico, informa Europa Press.



“El problema es que el libro mayor no aparecía como tal, sino estaba dividido en extractos parcelados y con otro nombre, hasta que analizándolos uno a uno determinaron finalmente su contenido” asegura Europa Press.



Según ha explicado la Agencia de Noticias, fuentes de la Consejería de Presidencia y Justicia, el libro mayor se considera documentación de carácter auxiliar y no es obligatorio su custodia por parte de la Comunidad, según el Código de Comercio. Lo que sí es obligatorio es el almacenamiento de los libros diarios.



En estos momentos, el libro está siendo analizado por Eduardo Gutiérrez, diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid y quien solicitó la ‘preciada’ y esperada información.