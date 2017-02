La gestora del PSOE carga contra la victoria en Vistalegre del “pablismo-leninismo”

El portavoz de la Gestora del PSOE, Mario Jiménez, ha asegurado este lunes que el Congreso de Vistalegre II ha provocado una “tremenda decepción” en “mucha gente” porque al haber ganado “el pablismo-leninismo” Podemos ha “roto todos los puentes” con el centro-izquierda. “Va a ser muy difícil poder trabajar juntos”, ha avisado.



En declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, Jiménez ha defendido que el triunfo del secretario general del partido morado en el congreso de este fin de semana significa que Podemos ha dado “un giro hacia la extrema izquierda”. “Las juventudes comunistas han tomado Podemos de una manera clarísima y todo lo que teóricamente venía a representar Podemos, un partido nuevo que recogía la indignación que se produjo en 2011, al final ha quedado en nada”, ha subrayado.



De hecho, a su juicio, Podemos “ha pasado de la pubertad política a la vejez sin haber sido nunca un partido maduro”. Y ahora, con su “apuesta por la radicalidad, se han roto todos los puntos con el centro izquierda y también con el trabajo en las instituciones”.



A partir de ahora, ha avanzado, al haber “ganado el máximo común divisor de la izquierda”, como se ha referido a Iglesias y su entorno, PSOE y Podemos van a tener complicado “trabajar juntos”. “Lo lamentamos profundamente, creemos que había una oportunidad para haber definido un espacio común y en Vistalegre eso ha volado”, ha sentenciado.



Jiménez no ha querido responder si para ese espacio común habría sido necesario que ganara el secretario político, Iñigo Errejón, y ha recalcado que no se trata tanto de personas sino de proyectos. “Y el proyecto que ha ganado es el de la radicalidad”, ha remachado, insistiendo en que esto supone un “alejamiento” de la posibilidad de llegar a acuerdos en las instituciones para “sacar adelante un proyecto de progreso”.



Eso sí, ha recalcado que el pasado año ya se vio que la “izquierda radical termina siendo el principal aliado de la derecha”, porque las urnas ofrecieron “la oportunidad de un gobierno de cambio” y Podemos lo rechazó, lo que “llevó a que España fuera a terceras elecciones”.



“La experiencia ha demostrado que con el Podemos de Pablo Iglesias no se podía llegar a ningún sitio”, ha añadido, cuando se le ha preguntado por el sector del PSOE que, con el ex secretario general Pedro Sánchez a la cabeza, apuestas por entenderse con el partido morado.



En definitiva, el 'número dos' de la Gestora ha lamentado que Podemos ha hecho “un viaje de la Puerta del Sol a Marinaleda”, que ha sido “un viaje a ninguna parte”, porque “lo único que va a provocar es división en la izquierda y alejamiento de una parte importante de la sociedad”.



A partir de aquí, ha explicado que el PSOE quiere dirigirse a "la gente moderada” para que les ayude a sacar adelante un proyecto “moderado” en España que tenga “un planteamiento muy claro de trabajo en las instituciones para cambiar las cosas a mejor”.