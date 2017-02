La brecha salarial por género no desaparecerá hasta dentro de 170 años

El salario de las mujeres españolas en 2014, fue de media, un 18,8% inferior a la retribución bruta de los hombres lo que significa que las españolas se encuentran ahora peor que en 2007, cuando la brecha salarial era del 18,1%. Además, España es el sexto país con mayor brecha salarial de género entre los 28 estados miembros de la Unión Europea, situándose por encima de la media de la zona euro (16,5% de desfase salarial) y de la UE (16,1%).



Estos fueron algunos de los asuntos debatidos en un encuentro organizado por Mujeres Avenir, Asociación de amistad hipano-francesa, en el que se pusieron de relieve algunas de las más importantes injusticias sociales tanto en España como en Francia.



María Luisa de Contes, presidenta de la Asociación Mujeres Avenir, advirtió durante el encuentro que, si no se adoptan medidas, hasta el año 2186 no se cerrará la brecha salarial entre hombres y mujeres en el mundo, “dentro de 170 años según un reciente estudio del Foro Económico Social, y eso es así porque actualmente la diferencia de salarios entre hombres y mujeres alcanzó el 59%, si un hombre gana 1.000 euros, la mujer recibe por el mismo trabajo solo 590 euros”.



Según Geneviève Bel, vicepresidenta CPME y Presidenta de 'Entrepreneuriat au féminin' “las desigualdades entre hombres y mujeres en nuestras sociedades son una realidad que, a pesar de la legalidad vigente, sigue persistiendo hoy. Hay una clara discriminación salarial, existe un mayor número de mujeres entre quienes no perciben ningún ingreso o entre las pensiones más bajas”.



“Es evidente que estamos ante una realidad que requiere una transformación urgente, es inaceptable que la remuneración salarial de una trabajadora, comparada con la de un trabajador, implique que, solo por ser mujer trabaje días “gratis” al año”, concluye Geneviève Bel.



Por su parte, Rachel Silvera, profesora de la Universidad Paris Nanterre “el menor salario de las mujeres es una costumbre en ambos países, y se debe a factores culturales alejados completamente de la sociedad actual”. Y añade “la mujer es maltratada económicamente hablando, necesita una revalorización del reconocimiento de su trabajo, no solo por la igualdad salarial, sino también para dar visibilidad a muchas mujeres trabajadoras que ahora la sociedad no valora".



En la misma línea, Cristina Antoñanzas, vicesecretaria General de UGT, apuntó que “la mujer no puede ser obra de mano barata, debemos combatir este fenómeno discriminatorio. Las medidas adoptadas en España frente a la crisis han perjudicado especialmente a las mujeres y ha provocado que, mientras que en la mayor parte de los países de la Unión Europea se ha reducido la brecha, en nuestro país ha crecido durante los últimos años”.



“Si tomamos como referencia los datos más exhaustivos de la última Encuesta de Estructura Salarial del INE, la diferencia de los salarios medios brutos anuales entre hombres y mujeres se sitúa en un 23,25%, o lo que es lo mismo, las mujeres percibieron, de media, casi seis mil euros menos que los hombres. Es decir, en España las mujeres trabajamos gratis 85 días al año (casi tres meses)” concluye Cristina Antoñanzas.



“Una de las recomendaciones para luchar contra la brecha salarial es la defensa de los convenios colectivos, frente a la negociación individual. En una sociedad donde las estructuras de desigualdad actúan superponiéndose, nos encontramos con claras injusticias. Por cada dólar que gana un hombre blanco, las mujeres afroamericanas ganan solo 60 centavos, las nativas americanas, 59 y las latinoamericanas, 55 céntimos; esa es la realidad de nuestra sociedad” indicó Marisa Revilla Blanco, profesora de la Universidad Complutense.



Para combatir la brecha salarial, la Asociación Mujeres Avenir reclama que se aplique de verdad la Ley de Igualdad, que actúe la Inspección de Trabajo, que se actualice la negociación colectiva por sectores, que se implanten planes de igualdad de género en las empresas, y políticas de conciliación que ayuden a la mujer a permanecer en el mercado laboral y desarrollarse profesionalmente.