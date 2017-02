El PSOE ve a Rajoy como el “mayordomo” de Trump y recuerda la foto de las Azores

El PSOE ha cargado con dureza contra el ofrecimiento del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como “interlocutor” con Europa y América Latina. Para el portavoz de la gestora socialista, Mario Jiménez, Rajoy se ha ofrecido como un “mayordomo” y ha comparado esta situación con las imágenes de las Azores.



El jefe del Ejecutivo, según Jiménez, “se ha ofrecido como en una suerte de mayordomo” a Donald Trump “en vez de defender la posición de nuestros socios europeos”, que pasa por tratar de frenar la lista de iniciativas contraria a los derechos humanos que está llevando a el mandatario de EEUU.



Esta posición, ha afirmado el portavoz de la gestora en una rueda de prensa en Ferraz, “nos retrotae a las peores imágenes de la Azores”, en referencia a la posición que José Maria Aznar defendió como George W. Bush ante la invasión de Irak. Una instantánea “en la que España se sometía a intereses de EEUU”, ha recordado Mario Jiménez, que ha denunciado la “incapacidad” del Gobierno de Rajoy.



“Chico de los recados”



El candidato a las primarias del PSOE Patxi López también ha criticado el ofrecimiento de Rajoy a Trump, que “es un gobernante muy peligroso”. “Y esto nada tiene que ver con antiamericanismos caducos”, ha explicado el exlehendakari en una entrada en su blog en la que ha afirmado que “a Europa le hace falta una alianza fuerte y duradera con EEUU, pero no con Trump, que es la antítesis de los valores con los que debemos reconstruir el espacio europeo”.



“Pensar que Donald Trump es sólo un norteamericano maleducado e inculto es un grave error, porque Trump y los suyos saben muy bien lo que quieren y lo que están haciendo. Y lo primero que han hecho ha sido atacar al propio sistema democrático, porque los mecanismos democráticos de control al poder y de contrapesos entre diferentes poderes sólo funcionan cuando todos los actores asumen que están limitados por esos controles y poderes”.



Así lo ha advertido López, que ha defendido que “la posición de Europa y de España no puede ser buscar cómo nos llévanos bien con el tirano, sino como ponemos límite a su tiranía”. “No podemos intentar llevarnos bien, porque hay personas con las que no nos tenemos que llevar bien. Con un gobernante así, que pone en peligro tantos derechos y libertades no podemos llevarnos bien hasta que cambie”.



En su opinión, Mariano Rajoy “no sólo no se enfrentó a sus políticas antidemocráticas” en su conversación con el mandatario estadounidense, “sino que se ofreció como su chico de los recados para medio mundo. Vergonzoso”.