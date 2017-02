Catalá asegura que se está cumpliendo la Ley de Memoria Histórica pese a no tener partida presupuestaria

La Ley de Memoria Histórica ha pasado a examen en el Senado. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha rendido cuentas de la situación en la que se encuentra esta norma ante la pregunta del senador socialista Francesc Antich sobre si el Gobierno de Mariano Rajoy tiene pensado crear una partida presupuestaria “específica y suficiente” para aplicar la ley.



Catalá ha querido dejar claro, tal y como ha recogido Europa Press, que la aplicación de la ley no depende de la existencia de una partida presupuestaria. “El hecho de que no haya partida no significa que no se esté haciendo nada”, ha sentenciado el ministro de Justicia. De esta manera, el popular ha apuntado que “claro” que se trabaja para aplicarla ya que se “están reconociendo los derechos”.



Una respuesta del responsable de Justicia que llega después de que el senador socialista haya reprochado a los populares que con la “excusa” de la crisis económica han liquidado esta partida presupuestaria. Un guante que ha recogido Catalá que ha espetado al PSOE a apoyar la tramitación de los presupuestos de 2017 y que presenten una enmienda en la que se apueste por la creación de esa partida que demandan.



A pesar de la palabra del ministro de que la ley se está ejecutando, Antich ha cargado contra el proceder del Ejecutivo: “Han degradado y dejado en vía muerta la ley en casi todos los sentidos, en especial en la localización de fosas”. Incluso, el socialista ha recordado que la labor del Ministerio de Justicia se ha limitado al mantenimiento de la página web, a la atención de consultas y a “poco más”.



Por su parte, Catalá ha replicado que se mantiene el mapa de fosas, de las cuales 2.430 han sido identificadas y localizadas. Asimismo, ha apostillado que el Portal de la Ley de Memoria Histórica tiene alrededor de 100.000 visitas anuales, la cual está gestionada por los funcionarios del Ministerio que “cobran un sueldo” y que han atendido 12.000 consultas personalizadas