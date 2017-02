La diputada del PP de Madrid que está volviendo loco al PP de Madrid

La presión sobre la diputada del PP madrileño Elena González-Moñux se eleva. El pacto entre Ciudadanos y el Gobierno de Cristina Cifuentes para acordar los presupuestos de 2017 vive sus últimas horas antes de la firma. Por ello, todas las miradas ahora se dirigen sobre la parlamentaria que se encuentra de baja por presunto acoso laboral de su portavoz en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, y que está dejando en jaque a su partido.



Y es que la baja de González-Moñux deja una situación crítica en el Grupo Parlamentario Popular ya que los votos favorables de Ciudadanos y PP empatarían con los negativos de PSOE y Podemos, siendo esta diputada la que debería decantar la balanza. Pero, por el momento, la política no se encuentra “en condiciones” para tomar una decisión sobre su futuro. No obstante, sí tiene claro que no dejará su acta como parlamentaria regional, tal y como han informado fuentes próximas de la afectada a Europa Press.



“Mi opinión es que esta señora lo que tiene que hacer es volver a trabajar. Yo creo que además sería bueno para ella que, como todos, se levante por las mañanas y venga a trabajar. A todos nos cuesta trabajo, los lunes sobre todo”, ha manifestado este martes Ossorio, respecto a su denunciante. Algo que parece alejado en los planes de González-Moúx que prevé que su recuperación será larga. Según las fuentes cercanas a la diputada, volver a la Asamblea de Madrid no parece una posibilidad a corto plazo ya que supondría regresar al origen de su “estrés”.





@cifupresidenta @ccifuentes Gracias por preocuparte por mi salud. Si me llamases estaría encantada de explicarte como me encuentro. — Elena González-Moñux (@ElenaGMonux) 19 de enero de 2017

Mientras tanto, el Partido Popular de Cristina Cifuentes sigue buscando alternativas para desbloquear este escenario. Recientemente, la formación planteó a la diputada volver a la Cámara, pero ostentando la presidencia de una comisión o bien dejar su acta para dedicarse a algún organismo dependiente de la Comunidad de Madrid.ya que no está en condiciones de tomar una decisión de “tal envergadura”.Una visión que la popular ha transmitido en el mismo día en el que la Justicia madrileña ha acordado admitir a trámite el recurso que presentó tras el archivo del presunto delito de acoso laboral que señala a Ossorio. Asimismo, en el Parlamento regional, el PP de Cifuentes busca acelerar la implantación del voto telemático (lo que permitiría a González-Moñux votar desde casa), aunque también se está chocando con serias dificultades.Los portavoces de PSOE y Podemos en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo y Lorena Ruiz-Huerta, respectivamente,a que el voto telemático se tramite en lectura única y al margen de la reforma del Reglamento en la que están trabajando los grupos parlamentarios."Lo único que pensamos es que tenemos que acabar el reglamento y ver cómo eso se incorpora y con mucho gusto pondremos en marcha el voto telemático", ha sentenciado Gabilondo. Por su parte, Ruiz-Huerta ha recordado que los populares “nunca se han prestado” a habilitar el voto telemático propuesto tanto por el PSOE como por IU en anteriores legislaturas. Un escenario que ha cambiado en este febrero ya que, según la portavoz de Podemos, “”.Desde Ciudadanos, Ignacio Aguado ha apuntado que su formación no se opone a esta cuestión, pero existen ciertos matices: “Creo que sería más limpio y mejor para todos si fuéramos capaces de sacar esa reforma del reglamento de una única vez y no sacando temas específicos del Reglamento y aprobándolos en la Asamblea de forma individual”.