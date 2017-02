El PNV insta al Gobierno a reconocer la responsabilidad del Estado en el bombardeo de Gernika

El 26 de abril de 1937, la Legión Condor alemana bombardeaba la localidad vizcaína de Gernika. Este año se cumplen 80 años de aquel trágico acontecimiento, y el PNV considera oportuno que el Estado y el Gobierno reconozcan la responsabilidad que tuvo el Estado en aquel suceso y, por tanto, formalice las disculpas hacia las víctimas y hacia el pueblo de Gernika.



Eso es lo que se desprende de la moción que presentarán los nacionalistas esta tarde en el Senado. Allí, el PNV expondrá que mientras el Gobierno alemán pidió disculpas en 1997, a través de su presidente, Roman Herzog, el Gobierno español “nunca ha realizado ningún ejercicio de memoria en relación a esta historia dramática”.



“Ser conscientes de lo que hemos hecho, o de lo que no hemos hecho, es una actitud necesaria y básica para la construcción de la memoria”, argumentan los nacionalistas en su escrito, que lamentan que el Estado “ha argumentado, para no hacerlo, que Franco no representaba al gobierno democrático y legítimo de la república”.



El PNV asegura que existe la oportunidad de construir un “futuro fuerte”, con una moral pública fortalecida, “resarciendo en la medida de lo posible lo que ocurrió hace ocho décadas”. Para ello, cree que el Estado debe asumir “esa parte de responsabilidad histórica que le corresponde con respecto a Gernika para transmitir disculpas oficiales a las víctimas y al pueblo de Gernika”.