Iglesias ofreció a Errejón ser el relevo de Manuela Carmena para llegar a un acuerdo

Cualquier paso en Podemos es sospechoso, y lo que a priori parece una loa puede que en el fondo no sea más que una emboscada. El clima de desconfianza entre las partes es tal que cualquier movimiento es víctima de la interpretación (sesgada) de las corrientes.



Así es como se entiende que la oferta que Pablo Iglesias le hizo a Iñigo Errejón para llegar a un acuerdo previo a Vistalegre II haya provocado infinidad de suspicacias entre los afines al secretario político.



Según ha admitido en el programa Espejo Público de Antena 3, Pablo Iglesias mantuvo conversaciones con Errejón para que éste fuera el próximo candidato a la alcaldía de Madrid por Ahora Madrid en las próximas elecciones municipales. Una vez que Manuela Carmena ha confirmado que no se presentará a la reelección.



Esta oferta de Iglesias pretendía facilitar un acuerdo entre las partes. Sin embargo, los errejonistas han visto en este ofrecimiento una voluntad clara de ‘marginar’ al secretario político. Es más, ni siquiera la oferta se ajusta al funcionamiento interno, ya que Ahora Madrid es una plataforma donde están inmersos diferentes partidos, como Ganemos, de quien dependerá, junto a Podemos, el liderazgo de la formación.



Por tanto, Podemos no tiene la última palabra en el candidato o candidata a la alcaldía de Madrid y los errejonistas creen que esta propuesta pretende arrinconar a Errejón en la política municipal, lejos de la estrategia nacional de Podemos.



Iglesias cree que Errejón sería un "candidato magnífico", pero que el número dos "no quiere tomar esa decisión en este momento", sino tras Vistalegre 2. El secretario general de Podemos ha asegurado que su número dos es "una persona extremadamente valiosa".