La nueva Ejecutiva de Ciudadanos cuenta con menos de un tercio de mujeres

Ciudadanos ha solventado su Congreso con la facilidad que suelen hacerlo los partidos que no pertenecen a la izquierda. Sin sangre y sin sorpresas. Albert Rivera ha reforzado su liderazgo y los estatutos fundacionales del partido han abandonado, como se preveía, el sendero socialdemócrata para adentrarse en terrenos “liberales” y “progresistas”.



Así se define el ‘nuevo’ Ciudadanos. Un partido “progresista” que amplía (de 23 a 37) el número de vocales de su Comité Ejecutivo. Espacio de dirección donde, precisamente, la formación ha instaurado una nueva área dedicada a la mujer y a las personas LGTBI.



Sin embargo, el progresismo y la creación de esta nueva área no han sido impedimento para que la nueva Ejecutiva de Ciudadanos esté conformada por 12 mujeres y 25 hombres. Esto es, las mujeres representan menos del 33% del nuevo Comité de dirección.





Inés Arrimadas, portavoz de la Ejecutiva y secretaria de Formación

Begoña Villacís, secretaria de Política Municipal

Marta Rivera, secretaria de Relaciones Institucionales y área de Cultura

Melisa Rodríguez, secretaria de Juventud y responsable del área de Energía y Medio Ambiente

Raquel Morales, área de Infancia y Menores

Marta Bosquet, Dependencia y Discapacidad

Susana Solís, Industria e I+D+i

Susana Gaspar, Políticas Sociales

Carina Mejías, área de Turismo.

Marta Martín, área de Universidades.

Patricia reyes, área de Mujer y LGTBI.

Orlena de Miguel, área de Movilidad y Seguridad Vial.





Albert Rivera ha asegurado en declaraciones a la cadena SER que las que están ahí “no están por ser mujeres, sino porque son muy buenas”. De esta forma, Rivera justifica que en Ciudadanos no hay cuotas y que, por tanto, la elaboración de las listas se basa en algún tipo de meritocracia que no tiene en cuenta el sexo de las personas.