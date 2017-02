Urbán cree que Vistalegre debe servir para que Podemos dependa menos de Iglesias

Miguel Urbán, cabeza de lista de Podemos en Movimiento en la asamblea de Vistalegre 2, reconoció en una entrevista en la Cadena SER que la Asamblea de Vistalegre debería servir para reducir la dependencia que tiene Podemos de Pablo Iglesias pero no sólo de él y precisó que la asamblea “debería servir para aminorar la dependencia que tiene la organización de muy poca gente, no sólo de Pablo Iglesias” apuntando que “hay que dar más poder a las bases y más poder a los círculos”.



Sin embargo, Urbán no considera que Pablo Iglesias deba dimitir si Errejón obtiene más poder en la dirección y además no cree que lo haga: “Yo creo que ni Pablo Iglesias ni nadie tienen que dar un paso atrás” y recuerda que en Vistalegre 1 pasó algo parecido y “al final nadie dimos ningún paso atrás y eso es lo importante” ya que él defiende que "lo que hay que dar son pasos adelante”, subrayó. Y añadió que eso sucedería “si hubiera un candidato que ganara unas primarias pero como creo que eso no va a pasar, Pablo es el secretario de todas y de todos”.



Urbán, perteneciente a la corriente anticapitalista de Podemos, explica el proyecto de su equipo y lo que llevará a la Asamblea. “Nosotros decimos que no tenemos que elegir entre impugnación y democracia, que podemos tener ambas pero creemos que hay plantear elementos de desobediencia desde las instituciones. Y precisó contundentemente: “No quiero estar en las instituciones para gestionar la austeridad, para gestionar la miseria” . "Para nosotros no hay dilema hay que estar en la calle y en las instituciones", aclaró.



También dio su opinión Urbán sobre la noticia, que han dado distintos medios, de que Pablo Iglesias ha ofrecido en las últimas semanas a Íñigo Errejón ser el próximo candidato de Podemos en Madrid, en la comunidad o el Ayuntamiento. Una información que no ha gustado a al líder de la corriente anticapitalista de Podemos que ha recordado que “los candidatos no los decide ni Pablo ni Íñigo ni yo”,, recalcando que “ ahora no tocar hablar de eso” e insistiendo en que en Podemos “todos los cargos los tiene que elegir la gente”.