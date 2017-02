Las lagunas del bilingüismo que quiere implantar la Comunidad de Madrid

Cristina Cifuentes se ha marcado como objetivo que el bilingüismo sea una realidad en los colegios públicos madrileños. Y, para ello, ya ha lanzando una orden con las instrucciones que deben seguir aquellos centros que quieran introducirlo en el curso que viene en el segundo ciclo de Educación Infantil. Sin embargo, la voluntad de la presidenta de la Comunidad de Madrid choca con la idea que tiene CCOO al buscar una “imposición” sin el “más mínimo diálogo”.



El sindicato no ha dudado en cargar contra la orden de la Consejería de Educación por emitirla saltándose “la más mínima consulta a los representantes del profesorado ni los demás miembros de la comunidad educativa”. A pesar de esta crítica, el director general de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación, Ismael Sanz, quiso restar hierro al asunto asegurando que “es sólo un proyecto piloto”, tal y como aseguró a la Cadena Ser, lo que para CCOO no es más que “un nuevo experimento unilateral de la extensión del programa bilingüe”.



Sin embargo, el sindicato ha querido dejar claras cuáles serán algunas de sus líneas rojas en el caso de que el bilingüismo llegue al segundo ciclo de Educación Infantil. Y es que para CCOO, el el Gobierno de la Comunidad de Madrid “usa el bilingüismo para tapar el déficit en el aprendizaje de una segunda lengua para todo el alumnado”. Algo que la organización aprecia ante la “clamorosa falta de profesorado, la carencia de posibilidades de desdobles y refuerzos y la práctica ausencia de intercambios y becas de formación”.



Un modelo de bilingüismo que llegó a la Comunidad de Madrid hace 12 años y que, según relata CCOO, no ha vivido en todo este tiempo evaluación alguna. Mientras tanto, las consecuencias sí que se están manifestando: “Actualmente muchas familias están optando por sacar a sus hijos e hijas del mismo por las dificultades que tienen”.



Asimismo, CCOO señala que “no hay ningún país en nuestro entorno que use el bilingüismo, es decir, impartir materias curriculares en inglés, como vía para aprender un segundo idioma”. Una apuesta que no realizan los Estados vecinos ya que, según el sindicato, como han “contrastado numerosos estudios”, lo primero es “afianza la lengua materna”. Por ello, la organización ve que el plan de la región es cuanto menos “excluyente” y que “ahonda en las desigualdades y en los desequilibrios para el alumnado que presenta más necesidad de apoyo educativo por condiciones personales o sociales”.



Por todo ello, la organización sindical advierte a la Comunidad de Madrid “que no va a aceptar un acuerdo educativo cuyas medidas sean el programa de gobierno de Cifuentes”. “No vamos a ser figurantes que formen parte de una campaña de marketing político cuyo único objetivo sea mejorar la imagen de la presidenta y su equipo y sin que existan acuerdos sobre actuaciones para la mejora de la educación y la respuesta a las necesidades educativas, sin exclusiones, de todo el alumnado de nuestra comunidad”, concluyen desde CCOO.