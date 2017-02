El ‘rival’ de Iglesias para la Secretaría General quiere un ‘cara a cara’ previo a Vistalegre

Juan Moreno Yagüe, diputado de Podemos en el Parlamento Andaluz y único contrincante de Pablo Iglesias para la Secretaría General, presentará esta tarde (18:00) en la sala Ecoo de Lavapiés su candidatura.



Desde un comienzo, Yagüe ha asegurado que se ha postulado a liderar el partido simplemente “porque es la única manera, con el sistema que se ha montado (DesBorda), de presentar un documento político”. De hecho, el diputado andaluz afirma que su idea política y organizativa ideal es un Podemos sin secretario general.



Yagüe considera prioritario debatir sobre ideas políticas y no tanto sobre cuestiones internas. Así, el candidato que se enfrentará a Iglesias planteas varios ejes políticos sobre los que vertebrar la discusión:



- “Más democracia, real. Cómo hacerlo posible inmediatamente”.



- “Solo controlaremos el poder financiero cuando él no controle nuestro dinero. Es posible”.



- “Este país debe girar ya a un modelo energético diferente, que no es el futuro, es el presente”.



- “El conocimiento y la información son los soportes de la sociedad actual. Deben liberarse”.



- “Si queremos un país con futuro, la enseñanza es el futuro. Lo primero. Hay que invertir poniendo como prioridad a las personas, a nuestros hijos e hijas”.



- “Una sociedad que quiera ser justa no podrá serlo sin una Justicia independiente y digna de tal nombre”.





Acabo de pedir formalmente al equipo técnico un debate con .@Pablo_Iglesias_ #SiSePuede , no? — Hackbogado (@hackbogado) 3 de febrero de 2017

Según Juan Moreno Yagüe, nadie ha querido transaccionar el documento político que presentó “porque en el fondo es muy radical”, relata a elboletin.com. No obstante, sobre el aparato organizativo, el diputado ha mostrado su predilección por la candidatura ‘errejonista’ de Recuperar la Ilusión.Yagüe, además de diputado de Podemos en Andalucía, es un abogado conocido como activista desde el 15M, donde fue integrante del equipo jurídico de «Democracia Real Ya». Es promotor de la propuesta «Democracia 4.0», impulsor del «15MpaRato» que logró sentar en el banquillo a Rodrigo Rato (entre otros) y también impulsor de la Operación Euribor con la que recientemente se ha logrado una victoria con la primera sentencia judicial que admite que la manipulación del Euribor afecta a los particulares y puede dar lugar a una devolución del dinero.