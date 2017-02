Errejón cree que “no hacía falta” que Iglesias se presentara a la dirección de Podemos

Pablo Iglesias se presenta como candidato a la Secretaría General de Podemos y encabeza la lista de ‘Podemos para Todas’ que aspira a obtener la mayoría del Consejo Ciudadano del partido, que es el aparato de decisión más importante de la formación.



Este hecho, que no se produjo en Vistalegre I, provoca que los inscritos tengan que elegir en la votación para el Consejo Ciudadano entre tres listas – sobre todo – encabezadas por Pablo Iglesias, Iñigo Errejón y Miguel Urbán. De esta forma, será la primera vez que Errejón e Iglesias midan, cuerpo a cuerpo, sus diferencias.



Este hecho no ha gustado al secretario político del partido, Iñigo Errejón, que en una entrevista concedida a la cadena SER ha asegurado que “no hacía falta” que Iglesias se presentara “también” al Consejo Ciudadano. Errejón admite que el secretario general “está en su derecho” de hacerlo, pero cree que la situación que provoca podría parecer una voluntad de “confrontación directa” entre los dos.



Algo de lo que insiste, debe salir Podemos. Según el secretario político, la formación morada debe salir de la dicotomía del “todo o nada” y construirse desde la pluralidad. En ese sentido, espera que cuando termine Vistalegre II todos remen “juntos”.



Sobre la salida de Carolina Bescansa, Errejón cree que “tiene que hacer reflexionar” sobre la necesidad de “ensanchar” y construir una organización “más amable”.



Por otro lado, el secretario político de Podemos asegura que deben pedir perdón por no haber llegado a un acuerdo entre las partes. Aunque admite, al mismo tiempo, que existen diferentes modelos organizativos y político. Uno de ellos, no “tropezar” con los “errores clásicos” de la izquierda española, como “arrinconarse a la izquierda”, “hablarse a sí misma” o acabar siendo una especie de izquierda “folclórica”.