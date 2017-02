Los dependientes arremeten contra Page y comparan su politica con la de Cospedal

La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha ha dado un paso más en la contienda que mantienen con el Gobierno del socialista Emiliano García-Page ya que quieren avergonzar públicamente al presidente socialista comparándole con su antecesora, María Dolores de Cospedal, a quien durante dos años otorgaron el premio ‘Gente sin alma’, por considerar que era la persona que mostraba “mayor insensibilidad y ensañamiento contra la Ley de Dependencia”.



La indignación de esta asociación se debe a las reclamaciones muy importantes de dinero que el Ejecutivo castellano-manchego, está realizado a familias de grandes dependientes, unas reclamaciones que esta entidad califica como “de la vergüenza” por considerar que se deben a la incompetencia de la propia Consejería de Bienestar Social, unas reclamaciones a las que pide se pongan fin y contras las que ha iniciado una campaña de recogida de firmas en la plataforma Change.org.



La Junta Directiva de dicha plataforma informa en un comunicado que la Consejería de Bienestar Social, que dirige Aurelia Sánchez “está haciendo reclamaciones de cantidades de forma sistemática supuestamente cobradas indebidamente por los cuidadores de personas dependientes, muchos de ellos niños, grandes dependientes y con patologías muy graves, que no se ajustan a la legalidad como así lo están sentenciando los juzgados a los que los dependientes se ven obligados a recurrir”.



Asegura está asociación -que defiende los derechos de los dependientes castellano-manchegos- que las cantidades reclamadas “al colectivo más frágil y desamparado de nuestra sociedad se elevan hasta los 7.000 y 8.000 euros” y culpan de esta situación a la “incompetencia en la gestión” de la propia Consejería que “está tardando, en muchos casos, hasta 17 y 18 meses en emitir resoluciones del Programa Individual de Atención (PIA)”.



Explica que las supuestas cantidades indebidas cobradas por las personas en situación de dependencia, se “basan” en una incompatibilidad entre la prestación por cuidados en el entorno familiar y el cobro del complemento de ATP (Ayuda a Tercera Persona) por parte de la Seguridad Social. Y critican que consejera de Bienestar Social “no está teniendo en cuenta que las revisiones de prestaciones de dependencia y el reconocimiento del complemento de ATP, teóricamente incompatible, es realizado por la misma persona y en el mismo acto, luego, por tanto, desde ese mismo momento la Consejería de Bienestar Social tiene la información de dicha incompatibilidad.” Por lo que Si luego, por incompetencia de los responsables de la Consejería se tarda muchos meses en regularizar la prestación, es únicamente responsabilidad del administrador y no del administrado



Y denuncia la plataforma que con esta forma de proceder “se está obligando a los grandes dependientes y a sus familiares, en situaciones económicas muy precarias y que hacen peligrar el cuidado adecuado de los afectados, a acudir a los tribunales” y en caso de no poder hacerlos “verse en la situación de tener que pedir créditos” para hacer frente a dichas reclamaciones



A juicio de la asociación “estas vergonzantes reclamaciones siguen exactamente las mismas políticas llevadas a cabo por el ejecutivo de Cospedal, acusando al Ejecutivo socialista de actuar perjudicar los cuidadores familiares, “con 3.400 prestaciones perdidas en lo que llevamos de legislatura”, a quienes considera “se quiere dar la puntilla con estas resoluciones”,

La indignación de este colectivo es tal que en el comunicado dejan claro que la forma de actuar de la consejera de Bienestar Social les recuerda “uno de los episodios más negros de los últimos tiempos en nuestra comunidad la reclamación de 2.600 euros que hizo el gobierno de Cospedal a la madre del niño gran dependiente fallecido, Jomian Leonel, y que fue utilizado para su incineración”.



Por lo que instan al presidente castellano-manchego “que tanto prometió a los dependientes tanto en campaña electoral como en el discurso de investidura”, a que ponga orden en Consejería de bienestar social y pare de inmediato las políticas de reclamaciones.