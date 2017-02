Los trabajadores de las escuelas musicales exigen a Carmena recuperar el 40% del salario perdido

La recuperación de las ayudas a las escuelas de música y danza que Ana Botella fulminó ha sido una de las medidas culturales que más ha celebrado el Ayuntamiento de Madrid. Una apuesta que se ha traducido en una inversión de 5,2 millones de euros, pero que cuenta con una serie de lagunas. Es el caso de las condiciones laborales de sus trabajadores.



“La plantilla de trabajadores de las escuelas de música, que durante todo el pasado año llevaron a cabo diversas movilizaciones, concentraciones y huelgas pidiendo al Ayuntamiento la recuperación de la financiación a la red y la rebaja de los precios públicos a las familias, tienen que enfrentarse ahora a ver cómo ni un euro del presupuesto revierte en la recuperación de sus condiciones salariales, mermadas entre un 30 y un 40% desde 2013”, reprocha el sindicato UGT.



Y es que la organización sindical ve múltiples deficiencias en el contrato que ha adjudicado el Consistorio de Manuela Carmena con la empresa Música Creativa. Algo que se aprecia en estas condiciones laborales perdidas que no tienen visos de recuperarse. Mientras, como denuncia UGT, los trabajadores viven un “partido de tenis”: “La empresa gestora argumenta que la financiación aportada no es suficiente para dicha recuperación; el Ayuntamiento se lava las manos, objetando que su responsabilidad termina una vez adjudicada la concesión”.



Un partido de tenis del que el sindicato ya manifiesta que no va a ser mero espectador. De esta manera, UGT “planea llevar a cabo en las próximas semanas diversas concentraciones y acciones de protesta, hasta que se consiga que los trabajadores de la red de escuelas recuperen y mantengan las condiciones perdidas en 2012”. Porque las múltiples reuniones, tanto con el Ayuntamiento de Madrid como con la empresa, detallando las deficiencias no se han traducido en el contrato, tal y como crítica la organización.



“Las bases del concurso, publicadas en septiembre en el Pliego de Condiciones, establecían una importante bajada de las tarifas de los usuarios y un aumento en las becas y ayudas a las familias (medidas por otra parte muy necesarias), pero deja las condiciones laborales de sus trabajadores totalmente a merced de la empresa gestora”, relata UGT.



Otro de los errores que remarcan desde la organización sindical es que “se sigue premiando a la empresa que hace la oferta económica más baja”, permitiendo una rebaja del 6% en cada lote; lo que supone un presupuesto final de 4,9 millones de euros, en vez de los 5,2 iniciales.



Por todo ello, UGT le marca al Consistorio que dirige Carmena el camino que debería seguir en esta materia: “Apostar por la cultura y la educación es proporcionar los medios para que cualquier madrileño tenga acceso a ellos, pero también lo es asegurar la calidad del servicio y contar con la mejor enseñanza musical en nuestra ciudad, y eso pasa, inevitablemente, por garantizar unas condiciones laborales dignas para sus trabajadores, que les permitan dedicarse plenamente a su actividad”.