Ciudadanos rechaza la posibilidad del PP de prorrogar los presupuestos de 2016 todo el año

Las palabras de Rafael Hernando abriendo la posibilidad de prorrogar los presupuestos de 2016 a 2017 han encendido todas las alarmas en Ciudadanos. El secretario general del grupo en el Congreso, Miguel Gutiérrez, ha aseverado que no le “entra en la cabeza” que el Gobierno no presente ante los diputados un proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año.



Gutiérrez ha asegurado que no es “capaz” de pensar que el Ejecutivo de Mariano Rajoy prefiera comenzar a negociar directamente las cuentas de 2018 “teniendo por delante todo el año entero”. A pesar de negar ese paso, Hernando ha reconocido que existe esa “posibilidad”. “No soy capaz de pensar que esa pueda ser la línea de actuación del Gobierno, nos gustaría que trajera unos PGE y los trajese cuanto antes”, ha afirmado el diputado de Ciudadanos.



De hecho, el secretario general del Grupo Ciudadanos ha decidido elevar la presión sobre el Partido Popular aseverando que están “tardando en traer al Congreso el debate presupuestario”. “Estamos final de enero, empieza el periodo de sesiones y no sabemos nada de cuando piensan traer estos presupuestos”, ha lamentado Gutiérrez.



Respecto a la revalorización de las pensiones, el diputado de la formación naranja ha afirmado que la postura de Ciudadanos va en camino de que “las pensiones deban actualizarse hacia arriba”. “Estamos a favor de que suban y haya una actualización, seguramente que sea superior del 0,25%, podrá ser”, ha apuntado el dirigente.