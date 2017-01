Iglesias “espera” que Errejón no quiera convertir Podemos “en un nuevo PSOE”

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, considera que algunos de sus compañeros quieren que el partido se convierta en una especie de “tarta a repartir” como el PSOE, con un “modelo de familias internas”. El secretario general asegura que esa idea es “un error” porque “debilita” al partido.



Por esa razón, Iglesias “espera” que el secretario político, Iñigo Errejón, no quiera hacer de Podemos “un nuevo PSOE”. Lo ha dicho en una entrevista concedida a la cadena SER, donde el líder de la formación morada también ha tenido tiempo para criticar alguna de las medidas incorporadas por Iñigo Errejón en el documento de la candidatura Recuperar la Ilusión, como la capacidad de convocar consultas.



“Proponen limitar la capacidad del secretario general para convocar un referéndum, tal y como hace la gestora del PSOE. Es un error, en Podemos cualquiera debería poder convocar una consulta”.



No obstante, Iglesias asegura querer contar con Errejón y Miguel Urbán una vez pase la Asamblea Ciudadana de Vistalegre. De hecho, considera que el que todavía es secretario político, Iñigo Errejón, debe seguir siendo el portavoz de Podemos en el Congreso: “lo está haciendo muy bien”.



Ha asegurado que no dirá nunca “nada malo” de ningún compañero, aunque ha insistido en que no quiere que su partido copie el funcionamiento de los partidos tradicionales. “No estoy de acuerdo con los compañeros que plantean una visión de las instituciones más tradicional, en la que entienden que parecerse a los partidos viejos nos normaliza y es bueno. La gente nos quiere diferentes”.