MATS denuncia que el “frío se cuela” en el Hospital Clínico pese a gastar 55 millones en obras

El temporal de frío que ha pasado en los últimos días por Madrid realizó una parada concreta en el Hospital Clínico San Carlos. No porque el distrito Moncloa registrase temperaturas más bajas que en otras zonas madrileñas sino por las “graves deficiencias” que han derivado de la segunda fase de reformas que realizó el Ala Norte del centro, según denuncia el sindicato MATS.



“Esta obra supuso una inversión cercana a los 55 millones de euros. Desde su inauguración se detectaron graves deficiencias como el mal aislamiento térmico y acústico de las ventanas y habitaciones no cerradas, ya que las paredes de pladur no llegan al techo. Esto facilita que los días que hace viento se cuele en las estancias del hospital el frio del exterior y se produzcan corrientes de aire que se extienden por el techo de las habitaciones”, relatan desde MATS.



Un escenario que se multiplicó hace una semana, el día 18 de enero, cuando “por la noche se vivió una auténtica odisea” en el Clínico San Carlos, siempre según afirma la organización sindical. El mal aislamiento hizo que “el aire frío de la calle se colase en todas las habitaciones”, lo que supuso que los trabajadores tuviesen que buscar alguna solución como colocar “calentadores eléctricos y distribuir mantas que no eran suficientes para cubrir las necesidades de todos los pacientes”.



Escuchando, asombrado, al gerente del hospital clínico explicar por qué hace frio en las habitaciones del Hospital Clínico. España siglo XXI — Jorge Prieto (@jurjurp) 20 de enero de 2017

@SERMadridNorte Hospital Clínico San Carlos, planta 8, geriatría, ancianos helados de frío. La calefacción no funciona. — Angel Pastor (@AngelPastor2002) 20 de enero de 2017

“Durante días se han vivido escenas tercermundistas como profesionales trabajando con abrigo y bufanda.”, asevera MATS. Una situación que, a ojos del sindicato, deja en evidencia “la falta de control” que se realiza a las obras, así como que se manifiesta “la falta de personal de mantenimiento, reducido en más de un 50% en diciembre del 2012”.