El Gobierno se compromete a tratar a los afectados por la hepatitis con menor grado de fibrosis

La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C (Plafhc) ha salido del Congreso de los Diputados sacándole una victoria al Ministerio de Sanidad. O al menos un compromiso. El Gobierno de Mariano Rajoy, como ha comunicado, se ha comprometido a “seguir trabajando” para que los tratamientos lleguen a “todos los pacientes que los necesiten” y, concretamente, como solicitaba el colectivo, a “aquellos enfermos cuyos grados de fibrosis sean menos significativos”, es decir a los F0 y F1.



A pesar de lo anunciado por el secretario general de Sanidad, Javier Castrodeza, representante del Gobierno en la Comisión de Sanidad, desde la Plafhc el escepticismo sigue siendo protagonista tras escuchar al departamento que dirige Dolors Montserrat. Damián Caballero, vicepresidente de la plataforma que ha intervenido en la Cámara Baja, ha matizado a ElBoletín.com que lo prometido “ha quedado todo en el aire”.



“Como siempre pasa, nos vienen con cosas que van a hacer y lo único que se sabe es que se han perdido dos años en atacar a la enfermedad”, ha recordado Caballero. Bajo la exigencia de revisar el Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C en el Sistema Nacional de Salud, del cual, según los datos del Ministerio de Sanidad, se ha tratado de enero de 2015 a noviembre de 2016 a 65.252 pacientes, la Plafhc ya ha manifestado su posición “vigilante” ante el nuevo compromiso del Ejecutivo.



Las críticas del colectivo a estos dos años de acción contra la enfermedad han estado muy presentes al valorar que la labor del Ministerio de Sanidad ha sido más propia de una “farmacia”, tras “no atacar” de manera estructural a la hepatitis c. Por ello, como ha manifestado el vicepresidente de la Plafhc a este medio, ya han exigido una reunión con el departamento sanitario para no cometer los mismos errores del pasado, ahora que, como parece, se ha dado un paso al frente para revisar el plan estratégico.



Mientras tanto, el Gobierno de Rajoy ha manifestado su intención de desarrollar “hasta 2020” los trabajos para frenar la enfermedad. Por el momento, la inversión que tiene pensado dedicar el Ministerio de Sanidad en este año se cifra en 200 millones de euros (400 menos que en 2016 y 840 menos que en 2015). Una dotación presupuestaria de la que 200.000 euros estarán dedicados a “obtener indicadores que ayuden a planificar y a evaluar las intervenciones preventivas y terapéuticas frente a la infección” y 765.000 euros estarán enmarcados en el impacto del tratamiento con nuevos antivirales, así como en la identificación de factores predictivos de no respuesta.