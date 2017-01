El movimiento vecinal llama a convocar protestas en toda España contra la subida de la luz

La Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) que agrupa a más de 3.000 asociaciones, federaciones y confederaciones de vecinos en todo el estado, ha realizado hoy un llamamiento a todas sus organizaciones y a los colectivos sociales para que convoquen a la ciudadanía a actos unitarios de protesta en repulsa por la “subida desmesurada del coste de la electricidad” en plena ola de frío.



La CEAV dice estar indignada “con el poder que el Gobierno de Rajoy está dando a las compañías energéticas a la hora de permitirles establecer las tarifas de la luz o el gas, dos elementos imprescindibles en el funcionamiento diario de los hogares, el comercio y la industria”, rechazando de plano “a subida de 100 euros de media en un hogar de bajo consumo para 2017 anunciada por el ministro Álvaro Nadal el pasado 18 de enero por lo que hace un llamamiento a salir a la calle a protestar contra la medida.



“Las subidas acumuladas en años anteriores, ya de por si exageradas (el 70% en los últimos seis años) más la sentencia del Tribunal Supremo que ordena la devolución de más de 500 millones de euros a las compañías eléctricas en concepto de tarifa de último recurso, que afecta a los hogares más pobres, marcan una tendencia imparable ante la cual el Gobierno no pone límites y permite su manipulación y la puesta en riesgo de muertes por congelación de personas con pocos recursos, o el cierre de empresas por los precios de la energía” sostiene la CEAV en un comunicado del que se hace eco hoy la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM).

Además, los colectivos finales quieren llamar la atención sobre el hecho de que el anuncio del nuevo incremento de la luz se produjo en plena ola de frío y el mismo día en que su precio marcaba máximos históricos. Así, el 18 de enero entre las 19:00 y las 22:00 los costes del negavatio por hora ascendieron a 92 euros, la cifra más alta hasta la fecha para los usuarios con tarifa regulada.



Para la CEAV, “esto se debe a la falta de planes reales para dotarse de energías limpias reduciendo la dependencia del gas o del petróleo, mientras se sanciona o desprotege cualquier oferta de energía alternativa. No es verdad que la energía hidroeléctrica no pueda generarse por falta de lluvias. De hecho, en las últimas semanas ya se han llenado buena parte de los pantanos”, recuerdan las asociaciones vecinales.



La CEAV alerta también de la posible puesta en marcha de la central nuclear de Garoña con la excusa del encarecimiento de la energía por culpa de la dependencia energética, una reapertura que “no ofrece ninguna garantía de seguridad”.



Por otro lado, la confederación denuncia que “los beneficios obtenidos por las empresas que controlan el gas y la electricidad están siendo astronómicos y ello no redunda en mejorar la situación de crisis que se está viviendo, puesto que son las entidades que menos impuestos declaran”. Haciendo hincapié en que “el Gobierno central se está beneficiando de forma directa de estas decisiones, puesto que sus ingresos para el presupuesto general se incrementan vía impuestos, ya que el coste real de la electricidad es inferior al 35% del precio establecido en el recibo, mientras el resto se reparte entre impuestos y peajes”.



“Realmente, -continúa el comunicado- no hay equilibrio entre el beneficio empresarial y el precio del recibo de la luz o el gas, que condena a miles de personas a la pobreza energética, a pasar hambre y frío por la avaricia de quienes fijan los precios y quienes lo consienten”.