Los militantes críticos, único apoyo de Pedro Sánchez en su batalla por el liderazgo del PSOE

El exsecretario general del PSOE Pedro Sánchez vuelve a la carretera. El socialista retomará su gira por España el próximo sábado 28 de enero con un acto en Sevilla en lo que supone todo un pulso a la presidenta de Andalucía, Susana Díaz. Y lo hará para “escuchar” a los militantes. Y es que Sánchez tiene en las bases del partido su principal apoyo en la carrera por liderar el PSOE después de que muchos de los barones 'sanchistas' hayan decidido pasarse a Patxi López.



La decisión del exlehendakari de anunciar su candidatura a la secretaría general tras fijarse el calendario del Congreso y de las primarias ha dejado a Sánchez algo solo. Los días siguientes al paso dado por López se registraron notables bajas en las filas de los 'sanchistas'. Entre ellas destaca la de la presidenta del Gobierno balear y secretaria general del PSOE en las islas, Francina Armengol, que esta misma semana ha cerrado filas en torno al socialista vasco. Tal es así que ha defendido que Sánchez tire la toalla y renuncie a las primarias. Sería lo “lógico”, afirmó en una entrevista en Onda Cero en la que apoyó el proyecto del que fuera lehendakari.



Armengol tiene “dudas” de que Sánchez sea la persona más adecuada para dirigir el PSOE y destacó que Patxi López y Pedro Sánchez “defienden el mismo proyecto de partido”. De ahí que vea “lógico” que el que fuera líder socialista apoye al exlehendakari.



La líder del PSOE vasco, Idoia Mendia, ha sido otra de las dirigentes que no han escondido su satisfacción por la candidatura de López a la secretaría general. Así como la responsable del PSOE de Madrid, Sara Hernández, que ha afirmado que coincide “plenamente” con el modelo de partido propuesto por el exlehendakadi que pasa por “recuperar al 100% el proyecto netamente de izquierdas, netamente socialista, que responde a las inquietudes y necesidades de la ciudadanía”, según Europa Press.



Los otrora barones 'sanchistas' han encontrado en la figura de Patxi López un 'caballo ganador', dando así la espalda al exsecretario general, que no está tan solo, ya que cuenta con el respaldo de los miles de militantes del PSOE que decidieron unirse en más de 50 plataformas por toda España para exigir a la gestora la convocatoria inmediata del Congreso y de las primarias. Algo a lo que el órgano que preside Javier Fernández hizo caso omiso y fijó las primarias para mayo y el cónclave para los días 17 y 18 de junio.



Son precisamente estos militantes el mayor aliado de Sánchez en esta carrera en el PSOE. Según han afirmado fuentes socialistas a ElBoletín.com, miembros de estas palataformas estarán presentes en la cita del exsecretario general del día 28 en Sevilla para “apoyarle” en esta nueva gira. Junto a ellos estarán los socialistas que plantaron batalla a la dirección al abrir una sede a poco más de 500 metros de Ferraz, que han anunciado también su asistencia a este evento.



“Acudiremos a Sevilla para escuchar las propuestas de Sánchez”, afirma Recupera Socialismo, antes conocido como Recupera PSOE, en un comunicado en su cuenta de Twitter en el que exige “juego limpio e igualdad de condiciones” en las primarias.



El diputado vasco Odón Elorza, uno de los más firmes del 'no es no' a Mariano Rajoy, ha anunciado en las redes sociales que acudirá a la cita de Sevilla “en apoyo” del exsecretario general. Un acto que no será el único de Sánchez en esta vuelta a la carretera, ya que varias de las mencionadas plataformas quieren contar con él en próximas citas.