El Supremo condena a un año de cárcel a César Strawberry por seis tuits

El Tribunal Supremo condena a un año de cárcel al cantante de Def con Dos, César Strawberry, por seis tuits que escribió en el año 2013 y 2014. En ellos, el cantante hace referencia a figuras políticas como Carrero Blanco, Ortega Lara, Eduardo Madina, Esperanza Aguirre, ETA o los Grapo.



El Supremo considera que esos tuits recogen los delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas. La Fiscalía ya consideró que los tuits de Strawberry ponían “en grave peligro nuestra convivencia política y paz social”.



Estos son los tuits:



"El fascismo sin complejos de Esperanza Aguirre me hace añorar hasta los GRAPO"



"A Ortega Lara habría que secuestrarle ahora".



"Street Fighter, edición post ETA: Ortega Lara versus Eduardo Madina".



"Franco, Serrano Suñer, Arias Navarro, Fraga, Blas Piñar... Si no les das lo que a Carrero Blanco, la longevidad se pone siempre de su lado".



"Cuántos deberían seguir el vuelo de Carrero Blanco".



"Ya casi es el cumpleaños del Rey ¡Qué emoción! (le voy a regalar) un roscón-bomba".



Como explica elconfidencial.com, la sección primera de lo Penal de la Audiencia Nacional le absolvió en su momento al considerar que los mensajes que envió formaban parte de su faceta artística y no pueden enmarcarse por ello en el llamado discurso del odio, pero el fiscal recurrió ante el Supremo por infracción de ley, dada la indebida aplicación -a su juicio- del artículo 578.1 de Código Penal, que regula el delito de enaltecimiento del terrorismo.