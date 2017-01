Bescansa exige a Iglesias y Errejón que dejen su partido de ping-pong y abran el debate

Carolina Bescansa, secretaria de Análisis Político y Social de Podemos, y Nacho Álvarez, secretario de Economía de la formación morada, han dado hoy un pase al frente para pedir a los dos principales dirigentes del partido, Pablo Iglesias, e Íñigo Errejón, que dejen su “partida de ping-pong entre dos” y abran el debate al resto de la organización, para pactar entre todos “las reglas de juego” que regirán la formación tras la II Asamblea Ciudadana Estatal de Vistalegre de febrero.



El debate previo a Vistalegre II ha sido protagonizado por un debate entre dirigentes, un planteamiento binario, una suerte de partida de ping-pong en la que dos jugadores no permiten que la gente se exprese”, ha asegurado Bescansa en la rueda de prensa que ha ofrecido en Madrid para presentar el colectivo Mayo-2011 que ha lanzado junto a Álvarez precisamente para ofrecer un espacio en el que abrir el debate en Podemos.



En opinión de Bescansa, el modo en que se ha desarrollado el debate político y organizativo para transformar Podemos no ha hecho partícipe a toda la formación. “Hay que recuperar la idea de participación”, ha defendido.



En este sentido, Nacho Álvarez ha avisado a los principales dirigentes de que no se les puede “llenar la boca de participación” cuando, a través de sus respectivos equipos, han planteado unos documentos ya elaborados y después han informado de ellos, en lugar de abrir un debate previo de recogida de propuestas y buscar “acuerdos” antes.



Bescansa explicó que la iniciativa Colectivo Mayo-2011 proviene de una valoración crítica de lo que ha ocurrido en el último mes y medio y los temas que han constituido la agenda”, y ha dejado claro que no se puede permitir que “el debate permanente de 140 caracteres” desplace al debate de propuestas políticas y organizativas que deberían haber centrado las discusiones, como sí ocurrió en la preparación de la asamblea fundacional de Vistalegre de 2014.



No a los “documentos de autor”



De hecho, la dirigente ha señalado que la convocatoria por parte de Iglesias de la consulta para definir las reglas de Vistalegre II, en la que el secretario general y Errejón protagonizaron su primer enfrentamiento directo, sólo ha servido para “debilitar” a la organización y el proceso de debate abierto que debía de darse.



En su opinión, Iglesias y Errejón han ahondado en esa dinámica “binaria” al redactar “documentos de autor” en esta primera fase de presentación de borradores de propuestas para el congreso. “El grueso de los documentos se ha construido así porque no ha habido un proceso participado de recogida de ideas”, ha apostillado.



“Por eso queremos por lo menos abrir este espacio en donde sea posible invertir el proceso”, ha asegurado Bescansa, tras explicar el funcionamiento de su iniciativa: hasta el 27 de enero recabarán propuestas en la página web que han creado para tal fin, y el 28 de enero celebrarán un encuentro presencial para debatirlas y extraer conclusiones comunes.



El objetivo, según han detallado, es llegar a un acuerdo al menos sobre las “reglas del juego” es decir, sobre la forma en la que debe organizarse Podemos tras Vistalegre, y que este sea asumido por los equipos que van a plantear documentos.



En el caso de que los principales equipos que compiten en este proceso -los de Iglesias, Errejón y los anticapitalistas- rechacen integrar estas propuestas en sus documentos o llegar a un acuerdo conjunto en base a ellas, los impulsores del denominado colectivo Mayo-2011 no descartan llevaras al papel y presentar también documentos propios.



“Nuestros esfuerzos van a estar centrados en que estas propuestas se integren en el resto de documentos pero si se niegan, algo que vemos poco probable, valoraremos la posibilidad de presentar documentos propios”, ha explicado Álvarez. Eso sí, han señalado que no aspiran a elaborar listas propias a la dirección.



Además, han defendido que el acuerdo que piden sobre las “reglas de juego” es la mejor forma de garantizar que se respeta la diversidad en Podemos tras el congreso, ya que, según han avisado, las “minorías” y las “mayorías” seguirán existiendo después de Vistalegre II.



Según Bescansa, garantizar esa diversidad también es la solución para evitar que se creen “facciones” dentro de Podemos que actúen como “brazos de madera”, es decir, grupos que actúen con disciplina de voto siguiendo las indicaciones de un líder y que no puedan moverse por sus propias consideraciones. "Esto es una llamada a la responsabilidad”, ha apostillado.



“Nuestro objetivo no es cambiar las propuestas de los compañeros sino convertir la diversidad en un caudal de fuerza. Las lógicas cooperativas son diferentes a las lógicas competitivas”, ha señalado. “Queremos que la diversidad y la pluralidad no convierta las diferencias entre nosotros en una confrontación", ha ahondado.