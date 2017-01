Soraya Rodríguez abandona una reunión del PSOE entre gritos de “traidora”

La tensión se ha instalado en las filas del PSOE tras arrancar la carrera por la secretaría general con el anuncio de la candidatura de Patxi López a las primarias. La diputada y presidente del PSOE de Castilla y León, Soraya Rodríguez, se vio obligada ayer a abandonar una reunión del partido en la sede de los socialistas de Valladolid tras ser increpada por algunos militantes con gritos de “traidora”.



“Nos has traicionado”, le reprocharon varios socialistas de base a Rodríguez en esta reunión, según se puede ver en un vídeo de este encuentro publicado por el medio digital Último Cero. Algo ante lo que la diputada nacional del PSOE reclamó “respeto”.



“¡Ya está bien! ¡Respeto, compañeros!, ¡Respeto!”, pidió la socialista mientras abandonaba una sala en la que aún había colgados carteles con la cara del exsecretario general Pedro Sánchez. No fue la única que se marchó. Tras ella salieron el ex secretario regional Jesús Quijano y el ex alcalde de Valladolid, Tomás Rodríguez Bolaños.



La última reunión de este tipo celebrada en la sede del PSOE de Valladolid, según el mencionado medio, la protagonizó la también diputada Margarita Robles, defensora del ‘no’ a Mariano Rajoy, que acudió como invitada.



El alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, ha llamado al “respeto” para “todas las posiciones y opiniones”, que son “legítimas”, así como a la tranquilidad.