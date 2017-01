Los padres crean una plataforma para exigir el fin de las obras en colegios madrileños

La unión hace la fuerza. O eso al menos piensan varias Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPAS) de diversos municipios madrileños que han decidido constituirse como la Plataforma por la Defensa de Centros Educativos de Calidad en Madrid tras tener que lidiar con una serie de conflictos que han rodeado al inicio escolar durante los últimos cursos.



Unas demandas que ha lanzado la nueva plataforma donde se lee la preocupación de los padres por el estado de muchos centros educativos públicos en la Comunidad de Madrid. Por ello, han apuntado como “objetivo prioritario” a la “terminación de las obras pendientes de ampliación y/o remodelación” de aquellos edificios en los que no se han cumplido los plazos de entrega que fijó el Gobierno regional, como se ha visto en numerosos casos.



De esta manera, AMPAS de Getafe, Rivas Vaciamadrid, Torrelodones, Paracuellos del Jarama, Las Rozas, Valdemoro, Fuencarral-El Pardo, San Blas, Barajas, Vallecas, Villaverde y Usera, por el momento, han elevado las exigencias al Ejecutivo de Cristina Cifuentes con esta nueva plataforma.



Asimismo, las familias han mostrado su rechazo a la construcción por fases de centros. Una política que va de la mano, según han denunciado, a los “problemas que conlleva convivir durante varios cursos escolares entre obras” y por los “mayores costes económicos” que este modelo supone, pese a que la Comunidad de Madrid acepta unos recortes del 30% cuando las constructoras se lanzan a la construcción de los centros.



Desde la Plataforma por la Defensa de Centros Educativos de Calidad en Madrid también se ha apuntado a la “masificación encubierta” en los centros educativos de la Comunidad de Madrid, donde se respetan los ratios establecidos, pero no líneas por curso según hayan sido construidos lo que provoca que no haya “espacios comunes importantes” para los alumnos y alumnas.



Por todo ello, la plataforma ya ha diseñado cuáles van a ser algunas de sus líneas de acción para que su voz llegue a Cristina Cifuentes. Y entre esas acciones, se encuentran realizar “encuentros, concentraciones y publicaciones” con un objetivo: que el Ejecutivo regional elabore las “políticas encaminadas a satisfacer” las demandas que salen desde estas AMPAS.



Por último, en el comunicado emitido, la Plataforma por la Defensa de Centros Educativos de Calidad en Madrid ha querido lanzar una “llamada” a las AMPAS de la Comunidad de Madrid para que “se adhieran a esta iniciativa”. Un paso dado por los familiares de los alumnos que, como han querido recordar, no tiene “vinculación política alguna, siendo un espacio horizontal, abierto, democrático y de pleno consenso”.