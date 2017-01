Cospedal admite la “responsabilidad” del Gobierno en la tragedia del Yak sin citar a Trillo

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha anunciado que reconocerá la responsabilidad patrimonial de la Administración en la tragedia del Yak-42, en la que fallecieron 62 militares españoles. Eso sí, desde un punto de vista “moral”, ya que económicamente se abonaron las pertinentes indemnizaciones. Así lo ha dicho la también secretaria general del PP en una comparecencia en el Congreso a la que no han faltado familiares de estos militares muertos.



“Siguiendo las conclusiones del dictamen del Consejo de Estado, voy a reconocer la responsabilidad patrimonial de la Administración porque esta no acaba en la garantía de los valores y principios democráticos, sino que empieza con ellos”. Así lo ha dicho Cospedal, que ha señalado que “tenemos la obligación moral de honrar la memoria” de las víctimas y “pedir siempre un justo y digno reconocimiento para ellas y para sus familias”.



La titular de Defensa ha defendido la necesidad de “aprender las lecciones que se pueden extraer de una tragedia así”. De ahí que su Ministerio haya puesto “todos los medios para minimizar al máximo los riesgos, e intentar que una situación así no se pueda volver a repetir”.



Previamente la 'número dos' del PP ha saludado a los familiares de las víctimas de esta tragedia que se encontraban en la sala del Congreso para seguir en primera persona esta comparecencia. Una intervención, la de Cospedal, en la que no ha mencionado en ningún momento al ya exembajador en Londres, Federico Trillo.



La expectación en torno a esta cita ha sido tal que serán los 'primeros espadas' de cada partido los que hagan de portavoces. De esta manera, por el PSOE está Antonio Hernando; por Unidos Podemos, Pablo Iglesias; y por Ciudadanos, Albert Rivera. Todos ellos han pedido la dimisión de Trillo, así como que el exministro pida perdón a las víctimas por este suceso.