Aznar estrena la 'nueva' Faes con mensajes a Rajoy

La Fundación Faes que preside José María Aznar ha organizado este jueves su primer debate de ideas desde que se 'divorció' oficialmente del PP. Y lo ha hecho en un acto en Madrid con la participación de los exministros Alberto Ruiz-Gallardón y Josep Piqué en el que el expresidente del Gobierno ha enviado más de un mensaje a Mariano Rajoy. Entre ellos, “que España es tarea de todos, no solo de algunos”.



Aznar no va a fundar un nuevo partido tras abandonar la Presidencia de honor del PP, tal y como apuntaban algunos rumores en las últimas semanas, pero eso no significa que no pueda dar su opinión sobre España y las decisiones que debería tomar el Gobierno de Rajoy. Y es que, España es nuestra tarea y queremos hacer nuestra tarea bien, desde nuestro sitio. Ahí vamos a permanecer, ahí nos van a encontrar”, ha advertido el máximo responsable de Faes en lo que ha sido todo un mensaje para el Partido Popular.



“Hoy iniciamos una nueva etapa que, contemplada a la luz de la historia que acabo de relatar, tiene mucho de proyección de futuro pero también algo de retorno a los orígenes”, ha señalado Aznar, que ha explicado que “nuestro propósito, una vez más, es que quienes crucen el umbral de Faes sean conscientes, desde el primer momento, de que queremos favorecer unas ideas y unas políticas mejores que otras”.



Unas “ideas y políticas que seguiremos ofreciendo a la sociedad española igual que hemos hecho siempre. Esto es lo que queremos hacer. Esto es lo que vamos a hacer”, ha remarcado José María Aznar, que ha rechazado la creación de un nuevo proyecto político, pero no la opción de defender sus ideas y sus principios. Incluso, si chocan con las de Rajoy y Génova.



Y lo va a hacer desde una fundación que ha calificado como “la fábrica de ideas más influyente de España y una de las más reconocidas del mundo”, que es lo que es gracias al “trabajo entusiasta de todos los que se han entregado a esta tarea durante todos estos años”.



Aznar ha dado el pistoletazo de salida a esta nueva era de Faes acompañado de los exministros Alberto Ruiz-Gallardón y Josep Piqué, así como de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y de los vicesecretarios generales Javier Maroto y Andrea Levy.



PP, avergonzado



El que fuera titular de Justicia se ha mostrado muy crítico con el PP en su intervención en el acto de hoy de la Fundación Faes, ya que, en su opinión, el centro-derecha ha llegado a “sacrificar” algunos de sus principios ideológicos para tratar de conseguir mayorías electorales que le llevaran al Gobierno. “Hemos estado en los últimos años escondiendo, avergonzándonos, de proclamar aquello que en realidad pensamos”, ha asegurado Gallardón, que ha achacado la irrupción de nuevos partidos a este “miedo” a definirse ideológicamente



“Se pensaba que se podía sacrificar la proclamación de los principios para alcanzar el Gobierno. Eso lo hemos vivido y muy especialmente en el centro-derecha”, ha dicho el exalcalde de Madrid, que ha explicado que este sector se creía que únicamente con la gestión podía conseguir el apoyo mayoritario en las urnas, según Europa Press.