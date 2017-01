La oposición inunda el Congreso de proposiciones no de ley

La parálisis política que reinó en España tras las elecciones generales del 20 de diciembre es cosa del pasado. El Congreso de los Diputados es un hervidero. Por lo menos en lo que se refiere a las proposiciones no de ley. Y es que los partidos de la oposición han decidido centrar parte de su labor parlamentaria en la presentación de PNL. Más de 1.400 desde que arrancase a mediados de julio la XII Legislatura.



En concreto, 1.407 proposiciones para debatir en pleno (284) y en las distintas comisiones de la Cámara (1.133). Esto supone más de una cuarta parte de las PNL presentadas a lo largo del primer mandato de Mariano Rajoy al frente del Gobierno, la última legislatura completa, ya que la siguiente duró menos de cinco meses. La X Legislatura se cerró con más de 5.200 PNL.



La cifra contrasta con las proposiciones de ley presentadas por los grupos. Desde el pasado julio ascienden a 55. En la X legislatura ascendieron a 217.



El PSOE ostenta actualmente el título de ser el grupo parlamentario con más proposiciones no de ley presentadas con un total de 463, por delante de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, con 377, y del Grupo Mixto, que con sus 19 diputados ha registrado 179 PNL, una más que Ciudadanos. Tras estos se encuentran el Partido Popular, ERC y PNV.



Las cifras aumentan con el paso de las semanas. En plena ‘resaca’ navideña el Boletín Oficial de las Cortes Generales recogía este martes hasta 42 PNL para las comisiones de Justicia, Interior, Asuntos Exteriores o Economía, entre otras. Y eso que los diputados se encuentran disfrutando del tradicional parón de esta época del año, a la espera del pleno previsto para los primeros días de febrero.



Las proposiciones no de ley, que suelen ocupar uno o dos folios, instan o piden al Gobierno o a uno de sus miembros a llevar a cabo lo que se propone en el texto y su procedimiento está regulado por el Título X del reglamento del Congreso. En concreto por los siguientes artículos:



Artículo 194:



1. Las proposiciones no de ley deberán presentarse por escrito a la Mesa del Congreso, que decidirá sobre la admisibilidad, ordenará, en su caso, su publicación y acordará su tramitación ante el Pleno o la Comisión competente en función de la voluntad manifestada por el Grupo proponente y de la importancia del tema objeto de la proposición.



2. Publicada la proposición no de ley, podrán presentarse enmiendas por los Grupos Parlamentarios hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que haya de debatirse.



3. Para la inclusión de las proposiciones no de ley en el orden del día del Pleno se estará a lo dispuesto, respecto de las interpelaciones, en el apartado 2 del artículo 182 de este Reglamento.



Artículo 195



1. La proposición no de ley será objeto de debate, en el que podrá intervenir, tras el Grupo Parlamentario autor de aquélla, un representante de cada uno de los Grupos Parlamentarios que hubieren presentado enmiendas y, a continuación, de aquellos que no lo hubieran hecho. Una vez concluidas estas intervenciones, la proposición, con las enmiendas aceptadas por el proponente de aquélla será sometida a votación.



2. El Presidente de la Comisión o de la Cámara podrá acumular a efectos de debate las proposiciones no de ley relativas a un mismo tema o a temas conexos entre sí.