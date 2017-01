Cifuentes mantiene los cuidados continuados en manos religiosas y privadas con otro contrato millonario

La oposición en la Asamblea de Madrid apuntaba a un lado y el Gobierno de Cristina Cifuentes ha mirado hacia otro. Mientras PSOE, Podemos y Ciudadanos exigían a la Comunidad de Madrid que ampliara los “recursos asistenciales en centros públicos” para mejorar los cuidados continuados, la presidenta regional ha decidido extender la estrategia de sus predecesores: insistir en los conciertos con entidades privadas para encargarse de gran parte de este servicio sanitario.



La Comunidad de Madrid ha publicado este 2 de enero de 2017 la adjudicación millonaria que han ganado cinco sociedades privadas para hacerse cargo de “pacientes beneficiarios del Servicio Madrileño de Salud con procesos que, por su complejidad, no se pueden prestar en el domicilio”. Un total de 61,95 millones de euros para una serie de contratos de gestión de servicios públicos, mediante conciertos que tendrán una validez de cuatro años con derecho a prórroga.



Bajo un procedimiento “urgente”, como se detalla en el contrato publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad ha encomendado esta labor a cinco clínicas: tres de ellas religiosas sin ánimo de lucro y dos sociedades mercantiles. Una licitación cuyo presupuesto era de 85 millones de euros y que finalmente se ha adjudicado por 61,95 millones de euros. Con estas firmas, la región sumará a la red 448 camas concertadas.



Cerca de 26 millones a una clínica cuestionada



La mayor partida presupuestaria ha recaído sobre la Fundación Instituto San José (entidad sin ánimo de lucro), la cual se hará cargo de diez lotes (cada lote debe incluir, según los pliegos, “una unidad asistencial mínima de 14 camas”) que oferta la Comunidad de Madrid por 26,05 millones de euros en los próximos cuatro años; la Clínica Sear (con ánimo de lucro) se ha hecho con otros diez lotes por un total de 25,7 millones de euros; el Hospital Beata María Ana de Jesús (sin ánimo de lucro) recibirá 5,1 millones de euros públicos para centrar sus trabajos en dos lotes; la empresa Alm Univass (con ánimo de lucro) dará el servicio de un lote por 2,6 millones de euros y la Asociación de la Venerable Orden Tercera de San Francisco (sin ánimo de lucro) hará lo mismo por 2,5 millones de euros.



Un nuevo concierto que continúa el camino de los cuidados paliativos: la Clínica Sear sigue haciéndose con este tipo de contratos y las órdenes religiosas no fallan a la cita. Algo que no terminó de convencer a la portavoz de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (MEDSAP-Marea Blanca), Carmen Esbrí, en declaraciones a ElBoletín.com: “Son ‘sin ánimo de lucro’ en teoría y son una tapadera para recibir beneficios fiscales. Detrás están transnacionales que mueven muchísimo dinero”.



Desconfianza en el control



Por su parte, José Manuel Freire, portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad en la Asamblea de Madrid, sigue preguntándose por la vigilancia a una empresa como la Clínica Sear tras las múltiples denuncias que ha registrado. “De Sear se reciben muchas quejas y el problema es cómo controlar. Los datos que tenemos es que la Comunidad de Madrid no sólo contrata mal sino que vigila mal. Es especialmente grave, se ha echado por tierra los medios para monitorizar los contratos que se dan”, apunta el socialista a este medio.



Y es que la polémica se ha ido asentando sobre esta compañía que hoy gana un contrato de más de veinte millones de euros. De hecho, la propia Comunidad de Madrid, en 2014, se vio obligada a indemnizar con 30.000 euros a la familia de una mujer parapléjica que estuvo ingresada en 2008 en la Clínica Sear después de sufrir graves heridas tras permanecer varios días en una misma postura, cuando debía haber sido movida varias veces al día. Un centro que se ganó la definición de “tenebroso lugar” por la Asociación El Defensor del Paciente después de solicitar al fiscal superior de Madrid, Manuel HYPERLINK "http://www.sermadridnorte.com/noticias/el-defensor-del-paciente-pide-a-la-fiscalia-que-investigue-los-supuestos-malos-tratos-que-se-dan-en-la-clinica-sear_45268/"MoixHYPERLINK "http://www.sermadridnorte.com/noticias/el-defensor-del-paciente-pide-a-la-fiscalia-que-investigue-los-supuestos-malos-tratos-que-se-dan-en-la-clinica-sear_45268/", la apertura de una investigación para esclarecer supuestos malos tratos a enfermos ingresados.



El antiguo Hospital Puerta de Hierro, lejos de su reconversión



Este contrato público aleja otra exigencia que salió desde la oposición al Partido Popular en el Parlamento regional. En la misma propuesta –la cual fue iniciada por el PSOE y firmada por Podemos y Ciudadanos- donde se reclamaba más recursos a los centros públicos, la oposición apuntaba a una necesidad muy concreta: que el antiguo edificio del Hospital Puerta de Hierro se convierta en un hospital de media-larga estancia ante el “déficit” de camas para estos pacientes.



Un reclamo que se lleva solicitando a Cifuentes durante varios meses. De hecho, Freire espetó en mayo al consejero de Sanidad sobre los planes en este sentido en la misma Comisión de Sanidad. La respuesta del popular al socialista estuvo lejos de satisfaccer al diputado: “No sé por qué tanto afán de tener más hospitales y más hospitales, y más hospitales. No, nosotros no necesitamos más hospitales; subrayo lo que dijo nuestro viceconsejero: lo que quizá necesitaremos será optimizar, será redistribuir, será analizar, será estudiar y será proponer. Subrayo una vez más que no es necesario contar con un nuevo hospital destinado a tal fin, tal y como sugería el doctor Freire”.



Sin embargo, esta visión es completamente rechazada por el Observatorio Madrileño de Salud -que integra asociaciones profesionales, sindicatos, entidades sociales y ayuntamientos de la región-. En junio de 2016, a raíz del análisis sobre la situación sanitaria en la Comunidad de Madrid balance de un año de la nueva legislatura, concluyeron que en la Comunidad de Madrid “hay un déficit muy acusado de camas de media y larga estancia y que en este contexto se han cerrado 47 camas del Hospital de la Poveda y está sin utilizar y deteriorándose el edificio del antiguo hospital de Puerta de Hierro”.



En total, la Comunidad de Madrid, como se indica en la Memoria del SERMAS de 2015, cuenta con tres hospitales que mantienen camas de media-larga instancia: el Hospital de Guadarrama, el de Fuenfría y el de la Poveda. Tres centros que aportan 503 camas públicas en las afueras de la región. “Hay una dejación de responsabilidad y tiran de convenios. Hay hospitales con plantas vacías que podrían llenarse con camas de media-larga instancia; no hay camas porque no quieren”, valoró Mónica García, portavoz de Podemos en la Comisión de Sanidad en el Parlamento regional, en relación a este déficit.



La religión y la Comunidad de Madrid



El 2016 ha sido un año donde la relación entre las entidades religiosas y el Gobierno de Cristina Cifuentes ha mantenido un fuerte vínculo. Después de conservar los cuidados paliativos a golpe de prórrogas, este contrato para los cuidados continuados liga el futuro de este servicio público con las órdenes religiosas para los próximos cuatro años.



“Hay un plan premeditado de destruir lo público mientras se suelta dinero con la ideología y la religión implícita, así los hospitales privados mejoran y mientras nuestros hospitales públicos se caen”, criticó Esbrí a ElBoletín.com, al ser preguntada por la relación entre la religión y la política madrileña.



Incluso, la portavoz de la MEDSAP-Marea Blanca incidió en que estas empresas, pese a no ser entidades con ánimo de lucro, “dan a los pacientes un apoyo espiritual aunque la persona no sea creyente”. Una labor de la que presume una de las ganadoras del concurso para los cuidados continuados en su página web. “Queremos seguir cumpliendo la misión encomendada por nuestros fundadores en el siglo XVII junto con las Hermanas de la Madre del Divino Pastor mediante una forma de trabajo basada en el cuidado, en los detalles y en el acercamiento espiritual al enfermo”, se puede leer entre laHYPERLINK "http://www.hospitalvot.es/index.php/misionyvalores"s misionesHYPERLINK "http://www.hospitalvot.es/index.php/misionyvalores" y los valores de la Asociación de la Venerable Orden Tercera de San Francisco.



A pesar de este toque religioso en la mayoría de estas entidades que se han hecho con este servicio público, tanto los tres grupos de la oposición como José Manuel Freire hacen hincapié en las empresas que sí tienen ánimo de lucro. Es más, en la proposición presentada al Gobierno de Cifuentes se reclamaba que se modificasen los criterios de adjudicación en estos cuidados continuados con el fin de “primar los centros sin ánimo de lucro”. “Las entidades sin ánimo de lucro son bienvenidas a colaborar, me preocupa cuando el Gobierno no controla a alguna organización”, recalca Freire, al ver la polémica que sobrevuela sobre las empresas privadas que seguirán encargándose de los cuidados continuados en la Comunidad de Madrid.