Espinar sigue como senador en un cargo que iba a ser rotatorio con Clara Serra

El senador por designación autonómica de Madrid iba a ser, supuestamente, un cargo rotatorio entre Ramón Espinar y Clara Serra, diputados ambos de Podemos en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. El primer año le tocaba a Espinar, y el segundo a Serra. Así lo hizo saber al menos José Manuel López, por entonces portavoz del grupo en la Cámara regional, en una rueda de prensa.



Sin embargo, a comienzos de 2017, año y medio después de las elecciones autonómicas de mayo de 2015, ese cargo sigue siendo ostentado por Ramón Espinar.



El 9 de julio de 2015, la Asamblea de Madrid aprobaba el nombramiento de Espinar como senador por designación autonómica merced a que la decisión incluía unos supuestos turnos rotatorios en el cargo. “Ramón Espinar fue elegido senador porque se acordó que iba a ser rotatorio con Clara Serra”, asegura a ElBoletin.com uno de los diputados regionales de Podemos.



La decisión de colocar a Espinar como senador contó con el quórum del grupo regional, ya que “se entendía que eran los meses en los que el único control al Gobierno por parte de Podemos eran los senadores por designación autonómica hasta que hubiera elecciones, y por ello era positivo que fuera alguien muy conocido como Ramón”, destaca el diputado de Podemos a este medio.



Un año después de aquello, en julio de 2016, el grupo parlamentario de Podemos en la Comunidad de Madrid decidió llevar a votación la decisión de relevar o no a Espinar. Mientras muchos de los próximos a las tesis políticas de Iñigo Errejón creían que Clara Serra era quien tenía que relevarle, tal y como se había acordado, anticapitalistas y afines a las tesis de Pablo Iglesias votaron a favor de que Espinar continuara en el cargo.



"Excusas para agarrarse al cargo"



“Ramón nos explicó que el grupo del senado dependía prácticamente de su permanencia y de su trabajo […] Era más o menos como que el grupo tenía poco que hacer sin él. Que él era tan importante que no se apañarían sin él, que no se podía desperdiciar lo que había aprendido en un año”.



Así asegura un diputado de Podemos en la Comunidad de Madrid que justificó Ramón Espinar su propuesta de continuar como representante en la Cámara Alta.



“En realidad eran excusas para agarrarse, como se ha evidenciado ahora”, afirma.



Del mismo modo se posicionan varias de las personas consideras ‘errejonistas’, que lamentan una presunta falta de coherencia en las actitudes de Espinar. “No tiene mucho sentido que alguien que dice que no hay nadie imprescindible en Podemos diga al mismo tiempo que su presencia en el Senado es prácticamente insustituible”, confiesan a ElBoletin.com.



Ramón Espinar aseguró en su momento, en julio de 2016, a la cadena SER que el acuerdo era renovar año a año los cargos y no fijar a los sucesores antes de tiempo. Y que, por tanto, su continuidad en el Senado dependía de una elección democrática del grupo parlamentario regional de Podemos.



Así sucedió, en gran medida gracias al apoyo que le brindaron los diputados de Izquierda Anticapitalista. Los mismos que meses más tarde aceptaron unos documentos organizativos y éticos – votados por los inscritos de Podemos – que no permite, supuestamente, que alguien acapare tres cargos, como lo hace Ramón Espinar.



En este caso fue la ‘cuestionada’ Comisión Estatal de Garantías de Podemos quien eximió a Espinar justificando, entre otras cosas, que el cargo de senador por designación y el de diputado regional debe computar como si fuera uno, ya que para estar en la Cámara Alta debes ser diputado regional por obligación.