La policía relaciona al marido de Cospedal con el caso Pujol y el testaferro de Rodrigo Rato

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) ha entregado un informe a la Audiencia Nacional donde asegura que Ignacio López del Hierro, actual marido de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, formó parte de la estructura societaria del ‘clan catalán’ de los Pujol. Una estructura que según la Policía Judicial funcionaba con el objetivo de “delinquir”.



Es una información revelada este jueves por el diario El Mundo, que se hace eco del informe que la Udef ha enviado a la Audiencia Nacional. En él, se sostiene que López del Hierro era socio de la empresa Ibadesa Cat, compañía con la que operaban los Pujol para cometer proyectos de obra civil en África con financiación pública.



El mismo periódico aseguró este miércoles que los ‘Pujol’ presionaban a La Moncloa para conseguir financiación para sus proyectos. De hecho, según la Policía, el ‘clan catalán’ utilizó Ibadesa «para fines criminales» y contó con el «apoyo de organismos públicos españoles» para acometer numerosos proyectos en países como Gabón y Marruecos.



De esta forma, el informe de la Udef implica al ex ministro de Ciencia y Tecnología y ex secretario de Estado de Comercio Juan Costa, y al ex secretario de Estado de Comercio José Manuel Fernández Norniella.



Por otro lado, la policía judicial sostiene que Ignacio López del Hierro trabajó ‘codo con codo’ con Alberto Portuondo, testaferro de Rodrigo Rato, durante esta etapa en Ibadesa cat. «La relación de afinidad» entre López del Hierro y Portuondo, ejemplifica la Policía, «se extiende hasta el punto» de que el testaferro de Rato era «uno de los destinatarios de las cestas de Navidad costeadas por Ibadesa Cat, que se remiten a su domicilio de Madrid» informa el diario El Mundo.



A Portuondo también le adjudican una participación muy activa como accionista en una empresa de ambulancias que la familia Pujol compró con dinero de sus cuentas andorranas y recibía contratos en Cataluña.



Por su parte, López del Hierro ha negado al periódico de Unidad Editorial conocer a Alberto Portuondo y asegura que participó en Ibadesa cat “por un favor personal que le pidió un familiar”. El marido de María Dolores de Cospedal cree que podría existir algún tipo de interés político detrás de la actuación policial.