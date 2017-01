Ciudadanos defiende que el PP aún no ha incumplido ninguno de los puntos de su acuerdo

Los constantes desplantes del Gobierno y del PP a Ciudadanos parecen no hacer mella en la formación naranja. El último esta misma semana ante la posibilidad de que Mariano Rajoy prolongue su mandato 12 años a pesar de que el pacto entre ambos partidos contempla una limitación de dos legislaturas como máximo para el jefe del Ejecutivo. Los de Albert Rivera se aferran a las 150 medidas firmadas con los populares y defienden que “todavía no hay ninguna que no se haya cumplido”.



Ciudadanos tiene una fe ciega en el acuerdo de investidura y está convencido “de que el PP cumplirá”. “Las 150 medidas son un contrato con los españoles”, aseguró este miércoles el secretario general del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, que señaló que “nosotros trabajaremos para que se cumplan” ante un PP que “no tiene capacidad para seguir bloqueando las reformas que España necesita”.



Y es que los de Rivera, puede que cansados de verse obligados a dar la cara constantemente para defender el acuerdo con el PP, sostienen que Rajoy no estaría faltando a su palabra ante su formación, sino ante todos los españoles, a los que los populares “no engañarán”. A este respecto Gutiérrez anunció que en las próximas semanas tendrá lugar la primera reunión de evaluación del cumplimiento del pacto a la que invitarán a los populares. En ella se hablará sobre las medidas fijadas para los primeros tres meses de legislatura, aunque en la formación naranja reconoce que algunos de los 150 compromisos están sujetos al calendario parlamentario y no saldrán en la fecha esperada.



“Lo más importante”, insisten en Ciudadanos, “es que estamos absolutamente convencidos” de que el PP cumplirá lo pactado. Una confianza que no ha sido cortapisa para que el propio Gutiérrez lanzara ayer una advertencia al Gobierno en caso de que no quiera aprobar algunas de las exigencias del acuerdo: “Las sacaremos con la oposición”.



Los Presupuestos serán claves en el futuro del ‘contrato’ entre Rivera y Rajoy. “Será el debate más importante de las próximas semanas y tendrá un efecto todavía más importante en el resto del año porque todo lo que no esté en esos números será difícil que se pueda hacer este año”, afirmó Gutiérrez, que avisó que “los 3.850 millones para políticas sociales que conseguimos cerrar con el PP no son negociables y deben estar incluidos”.



Ciudadanos quiere ver “lo antes posible” el borrador de las cuentas del Estado para comprobar con sus propios ojos que esa cuantía se encuentra en los Presupuestos. En caso contrario no aprobarán los PGE. Y es que no sería la primera vez que el PP les sorprende.



Promesas como la revisión de la amnistía fiscal o la derogación de la 'Ley mordaza' han caído en el olvido. Por no mencionar el recorte en inversión en políticas sociales, así como el tema de los imputados por corrupción, que enfrentó a ambos partidos tras el fallecimiento de la exalcaldesa de Valencia y senadora Rita Barberá. A esto habría que sumar además los constantes guiños de los populares a un PSOE en horas bajas. No hay más que recordar la decisión del Gobierno de negociar con los socialistas medidas fiscales con Rivera de viaje en Polonia.